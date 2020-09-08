İstanbul'da millilerden erken veda!

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezinde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da heyecan, eleme tablosu maçları ile başladı.

32 kişilik ana tabloyu tamamlayacak dört oyuncunun belli olacağı eleme tablosunda, ilk tur maçları bugün tamamlandı ve korttan galibiyetle ayrılıp ikinci tura çıkan oyuncular belli oldu.

İstanbul'da wild card ile mücadele eden Kanadalı Eugenie Bouchard, elemelerde ilk tur maçını kazanan en dikkat çekici isim olurken; milli tenisçiler Başak Eraydın ve Zeynep Sönmez, turnuvaya ilk tur sonunda veda ettiler.

Dünya eski 5 numarası Eugenie Bouchard, Sırp rakibi Ivana Jorovic karşısında etkileyici bir oyun sergiledi ve 6-2, 7-6lık setlerle 1 saat 25 dakika sonunda eleme tablosunda ikinci tura yükselmeyi başardı.

MİLLİLERDEN ERKEN VEDA

Türkiye eski 1 numarası Başak Eraydın, ilk seti kaybettiği maçta setlere denge getirmeyi başarsa da Britanyalı Harriet Darta 3-6, 6-2 ve 0-6'lık üç set sonucunda mağlup olarak İstanbul'da ana tablo oynama şansını yitirdi.

Eleme tablosunda korta çıkan bir diğer temsilci Zeynep Sönmez ise wild card ile korta çıktığı İstanbul'da Çek rakibi Tereza Martincovaa karşısında ilk set 4-1 devam ederken sakatlanarak karşılaşmayı tamamlayamadı ve turnuvaya veda etmiş oldu.

Eleme tablosunda ikinci maçlar yarın oynanacak ve 32 kişilik ana tabloya yükselen raketler netleşecek.

GÜNÜN MAÇ SONUÇLARI

Dejana Radovic-Indy De Vroome: 6-4, 6-1

Eugenie Bouchard-Ivana Jorovic: 6-2, 7-6

Leonie Kung-Giulia Gatto Monticone: 6-7, 6-3, 6-3

Ellen Perez-Arina Rodionova: 7-6, 7-6

Harriet Dart-Başak Eraydın: 6-3, 2-6, 6-0

Olga Danilovic-Laura Ioana Paar: 6-1, 6-1

Tereza Martincova-Zeynep Sönmez: İlk set 4-1 (Zeynep Sönmez sakatlandı)

Elisabetta Cocciaretto-Bibiane Schoofs: 6-1, 6-7, 7-5