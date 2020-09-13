13.09.2020 - 20:18 | | AA
Ä°stanbul'da ÅŸampiyon Maria Tig!
TEB BNP Paribas Tennis Championship Ä°stanbul'da Rumen Patricia Maria Tig teklerde ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸtÄ±.Â
TEB BNP Paribas Tennis Championship Ä°stanbul'da Rumen Patricia Maria Tig teklerde ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸtÄ±.Â
TÃ¼rkiye Tenis Federasyonu (TTF) Ä°stanbul Tenis Merkezi'nde dÃ¼zenlenen toprak kort turnuvasÄ±nÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen final maÃ§Ä±nda Patricia Maria Tig, eski dÃ¼nya 5 numarasÄ± KanadalÄ± tenisÃ§i Eugenie Bouchard ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.Â
Maria Tig, 2 saat 29 dakika sÃ¼ren mÃ¼sabakayÄ± 2-6, 6-1 ve 7-6'lÄ±k setlerle 2-1 kazanarak, ÅŸampiyonluk kupasÄ±nÄ±n sahibi oldu.