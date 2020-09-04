İstanbul'da şölen zamanı

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, 8-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan “TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul” turnuvasıyla büyük bir şölene imza atacaklarını söyledi.

Başkan Durmuş, Kovid-19 nedeniyle büyük organizasyonun maalesef seyircisiz gerçekleşeceğini belirterek, “Ama dijital ortamda, sosyal medyada her gün dünyanın en iyi sporcularını ülkemizde tenis oynarken görüp onları izleyebilme şansı elde edeceğiz. Bu da sanıyorum uluslararası turnuva olarak pandemiden sonraki ilk turnuva ülkemizde. Tenisseverlerin canlı olarak, televizyondan izleyici olarak bizlere katılmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

TTF Başkanı Durmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle tenis adına mükemmel bir tesisin inşa edildiğini de sözlerine ekleyerek şöyle devam etti: “Dünyanın göz bebeği İstanbul’da dünyanın en iyi tenisçilerini ağırlayıp zaten herkesin hayran olduğu İstanbul’u tanıtacağız. Ülkemizin doğru temsil edilebilmesi anlamında çok büyük bir şans.”

Salgın nedeniyle bir dönem faaliyetlerin durdurulduğunu yeni normalleşme dönemiyle birlikte eskiye dönmeye çalıştıklarını da vurgulayan Durmuş, “Pandemi sürecinde dijital ortamda, uzaktan eğitim sistemleriyle antrenörlerimize, sporcularımıza ulaştık. Teması en az olan branşlardan birisi tenis, doğal olarak da herkesin tercih edebileceği bir spor. Açık alanlarda en fazla 700 metrekare içerisinde 2 kişi ya da 4 kişi oynayabiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Büyükakçay, Wild Card ile katılacak

Türkiye Tenis Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Tenis Birliği organizasyonlarında şampiyonluğu bulunan tek Türk sporcu unvanına sahip Büyükakçay, 8-13 Eylül tarihlerinde TTF İstanbul Tenis Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’a wild card ile katılacak. Çağla, 2016 yılında beş numaralı seri başı Danka Kovinic’i finalde üç sette saf dışı bırakarak WTA İstanbul Cup şampiyonluğuna ulaşmıştı. 2016 Rio Olimpiyatları’na katılan ilk tenisçi olarak tarihe geçen milli sporcunun, kariyerinde 11 de ITF şampiyonluğu bulunuyor.

Bakan Kasapoğlu açılışı yapacak

8-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul kadınlar tenis turnuvasının oynanacağı İstanbul Tenis Merkezi’nin açılış törenini, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yapacak. Bugün 11.30’daki törende Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi ve D-Smart İcra Kurulu Üyesi Murat Saygı da hazır bulunacak. İstanbul Tenis Merkezi’nde, şubat ayından itibaren yürütülen çalışmalar sonucunda tüm kortlar yenilendi, merkez kort tribünleri ve çevre düzenlemeleri yapıldı, yaşam alanları daha konforlu hale getirildi.