İstanbul’da tenis rüzgârı! TED Open Tenis Turnuvası başlıyor...

Türkiye’nin en köklü tenis organizasyonu olma özelliğini taşıyan İstanbul Challenger TED Open, bugün ana tablo müsabakaları başlayacak.

TED Spor Kulübü’nün bu yıl 72. kez ev sahipliği yapacağı organizasyonda, erkekler tenisinin önemli isimleri korta çıkacak, 4 Türk sporcu da kupa için mücadele edecek.

Milli tenisçi Cem İlkel dünya 225 numarası Fransız Elliot Benchetrit, Altuğ Çelikbilek turnuvanın 6 numaralı seribaşı İtalyan Lorenzo Giustino. Ergi Kırkın Belaruslu dünya 141 numarası İlya İvaşka, Marsel İlhan ise Avusturyalı tenisçi Sebastian Ofner önünde tur mücadelesi verecek. Toplam 104 bin 160 dolar ödül dağıtılacak turnuva 25 Ekim Pazar günü sona erecek.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, İstanbul Challenger TED Open’ın Türk tenisinin hafızası olduğuna dikkat çekerek, “Dünyanın geçtiği bu zor zamanlarda özverili çalışmalar ile bu sene de devam eden turnuvamız ülkemiz tenisi adına büyük önem taşıyor. Başarılı organizasyonu ile ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil eden İstanbul Challenger TED Open’a Türkiye Tenis Federasyonu olarak tüm kurullarımız ile katkı vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.