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30.12.2020 - 21:11 | | İSTANBUL (AA) -

İstanbulspor-Adana Demirspor: 3-1

TFF 1. Lig 9. hafta erteleme karşılaşmasında İstanbulspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 yendi.

İstanbulspor-Adana Demirspor: 3-1
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TFF 1. Lig 9. hafta erteleme maçında İstanbulspor, evinde Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Adana Demirspor, maçın 14. dakikasında Mehmet Akyüz ile bir penaltıdan yararlanamadı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Hüseyin Aylak, Emir Eray Eyisoy

İstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal (Dk. 81 Mehmet Yeşil), Etoga, Wellington, Ali Yaşar, Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 72 Eslem Öztürk), Rroca, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 38 Abazaj), Levent Ayçiçek (Dk. 81 Tayyip Ebrar Cumur), İbrahim Yılmaz (Dk. 72 Diouf)

Adana Demirspor: Zubas, Tarık Çamdal, Chedjou, Tayyip Talha Sanuç, Mehmet Uslu, Gökhan İnler, Hasan Kılıç, Traore, Yunus Akgün (Dk. 48 Semih Güler), Emircan Altıntaş (Dk. 74 Dibba), Mehmet Akyüz (Dk. 60 Sinan Kurt)

Goller: Dk. 14 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor), Dk. 36 Uygar Mert Zeybek, Dk. 81 Ali Yaşar, Dk. 90 6 Onur Ergün (Penaltıdan) (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Dk. 46 Chedjou (Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 82 Emircan Altıntaş (Yedek kulübesinde) (Adana Demirspor)

İstanbulspor-Adana Demirspor: 3-1

 

 

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