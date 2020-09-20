İstanbulspor - Altay: 2-1
TFF 1'inci Lig 2'nci hafta müsabakasında İstanbulspor, kendi sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig’in 2. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Altay’ı 2-1’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
17. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Issah’ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
38. dakikada Paixao’nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Alperen topu güçlükle kornere gönderdi.
61. dakikada Erhan Çelenk’in sağ taraftan içeri çevirdiği topa kale önünde Gnanduillet’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen’de kaldı.
78. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Eslem’in kullandığı serbest vuruşta arka direkte top yakın direğe indirildi. Topu önünde bulan Atchom'un dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
90+1. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Gnanduillet’in yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Alper Çetin xx, Muhammet Yumak xx, Mehmet Akıncık xx
İstanbulspor: Alperen xx, Atchom xx, Mehmet Yeşil xx, Wellington xx, Ali Aytemur xx, Onur Ergün xx, Levent Ayçiçek xx (Cajic dk. 62 x), Issah xxx (Egehan Gök dk. 83 ?), Eslem xx, Ali Dere xx (Muhammed Enes Durmuş dk. 83 ?), Diouf xx (İbrahim Yılmaz dk. 71 x)
Yedekler: Halil Yiğit Yitmez, Berkay Görmez, Uygar Mert Zeybek, Yusuf Ali Özer, Tuncer Duhan Aksu, Melih Kabasakal
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Altay: Burak Öğür xx, Tolga xx, Cocalic xx, Lokman Gör xx (Gnanduillet dk. 60 xxx), Özgür Özkaya xx, Scuk xx, Khaly Thiam x (Yılmaz Özeren dk. 46 x), Ziya Alkurt xx, Erhan Çelenk xx (Ergin Keleş dk. 83 ?), Putsila xx, Paixao xx
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Kazımcan Karataş, Rıdvan Şimşek, İbrahim Öztürk, Kuban Altunbudak, Kadir Yazıcı
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Goller: Issah (dk. 17), Atchom (dk. 78) (İstanbulspor), Gnanduillet (dk. 90+4) (Altay)
Sarı kartlar: Thiam, Paixao, Yılmaz Özeren (Altay), Mehmet Yeşil, Ali Dere, Welington, Enes Durmuş (İstanbulspor)