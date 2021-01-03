Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri İstanbulspor - Ankaraspor: 5-3
03.01.2021 - 18:16 |

İstanbulspor - Ankaraspor: 5-3

TFF 1. Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, sahasındaAnkaraspor'u 5-3 yendi.

İstanbulspor - Ankaraspor: 5-3
ABONE OL

TFF 1. Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında Ankaraspor'u 5-3 yendi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Abdullah Uğur Sarı 

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Wellington, Etoga, Ali Yaşar (Dk. 84 Ali Dere), Onur Ergün, Levent Ayçiçek, Uygar Mert Zeybek (Dk. 63 Eslem Öztürk), Rroca, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 46 Abazaj (Dk. 76 Tayyip Ebrar Cumur), İbrahim Yılmaz (Dk. 75 Diouf) 

Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Levent Gülen, Fatih Kızılkaya, Mahmut Akan, Stanojevic, Halil İbrahim Esen (Dk. 83 Doğukan Efe), Ayuk, Barış Zeren (Dk. 56 Muzaffer Doğan), Erdem Çetinkaya (Dk. 70 Mbilla), Umar (Dk. 70 Bulbwa) 

Goller: Dk. 15, 46 ve 53 İbrahim Yılmaz, Dk. 17 Levent Ayçiçek, Dk. 72 Onur Ergün (Penaltıdan) (İstanbulspor), Dk. 24 Erdem Çetinkaya, Dk. 43 Ayuk, Dk. 88 Mbilla (Ankaraspor) 

Sarı kartlar: Dk. 37 Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor), Dk. 78 Halil İbrahim Esen, Dk. 90 2 Stanojevic (Ankaraspor)

İstanbulspor - Ankaraspor: 5-3

Başkan Hasan Kartal: 3 oyuncuya ihtiyacımız var
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. "Taraftar bize sahip çıkmaya devam etsin"
    "Taraftar bize sahip çıkmaya devam etsin"
  2. Ekuban gol sevincini anlattı!
    Ekuban gol sevincini anlattı!
  3. İstanbulspor - Ankaraspor: 5-3
    İstanbulspor - Ankaraspor: 5-3
  4. Recevik, TFF yöneticisinden özür diledi!
    Recevik, TFF yöneticisinden özür diledi!
  5. FIFA, Trippier'in cezasını askıya aldı
    FIFA, Trippier'in cezasını askıya aldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray Futbol Takımı'nda bir altyapı oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray Futbol Takımı'nda bir altyapı oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Carlos Sainz: Dakar Rallisi çılgınca bir meydan okuma

Carlos Sainz: Dakar Rallisi çılgınca bir meydan okuma

Son Dakika | Galatasaray'dan Falcao açıklaması!

Son Dakika | Galatasaray'dan Falcao açıklaması!

Son Dakika | Marcelo Skorer'e açıkladı! Göztepe'ye transfer...

Son Dakika | Marcelo Skorer'e açıkladı! Göztepe'ye transfer...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet