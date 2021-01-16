İstanbulsporlu futbolcu Duhan Aksu ameliyat edildi

TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'da forma giyen Duhan Aksu'nun kalçasından operasyon geçirdiği ve en az 3 ay forma giyemeyeceği bildirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kalça artroskopisi ameliyatı başarılı geçen sporcumuz 3-4 ay sahalardan uzak kalacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza dönmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.