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16.01.2021 - 00:07 | | AA

İstanbulsporlu futbolcu Duhan Aksu ameliyat edildi

TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'da forma giyen Duhan Aksu'nun kalçasından operasyon geçirdiği ve en az 3 ay forma giyemeyeceği bildirildi.

İstanbulsporlu futbolcu Duhan Aksu ameliyat edildi
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TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'da forma giyen Duhan Aksu'nun kalçasından operasyon geçirdiği ve en az 3 ay forma giyemeyeceği bildirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kalça artroskopisi ameliyatı başarılı geçen sporcumuz 3-4 ay sahalardan uzak kalacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza dönmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İstanbulsporlu futbolcu Duhan Aksu ameliyat edildi

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