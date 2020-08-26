İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri!

Siyah-beyazlılar, PAOK’a elenerek Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna gitti. Kartal, orada da ilk olarak tek maçlı sistemde oynayacak, ardından play-off’a kalırsa çift maç sistemi gelecek. Öte yandan, aslında ligi 3. bitirerek Avrupa Ligi gruplarına direkt katılma hakkı elde eden Beşiktaş, Trabzonspor’un katılamama durumundan sonra 25 Ağustos’ta Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turuyla sezonu açtı ve bir anda ön elemeleri oynamak zorunda kaldı.



Normal şartlarda Sergen Yalçın ve ekibi, ekim ayında Avrupa sezonunu açacaktı.

UEFA Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan seri başı olarak girecek Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri;

Rijeka / Hırvatistan

Charleroi / Belçika

Desna / Ukrayna

SonderjyskE / Danimarka

Anorthosis / Kıbrıs Rum Kesimi

St. Gallen / İsviçre

Vojvodina / Sırbistan

18 yaşındaki Tzolis yıldızlaştı

2002 doğumlu Christos Tzolis, PAOK formasıyla Avrupa kupaları kariyerinde çıktığı ilk maçta ilk gollerini Beşiktaş’a attı. 18 yaşındaki yıldız, daha önce de profesyonel kariyerinde 9 maçta sadece 1 gol atmıştı. Temsilcimize karşı 24 dakikada 2 gol buldu.

Ata’nın evine ziyaret

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda PAOK ile mücadele edecek olan Beşiktaş’ta Yunanistan’da bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün doğup büyüdüğü Selanik’teki evi ziyaret etti.

Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan’ın eşlik ettiği ziyarette, Yönetim Kurulu Üyeleri ile teknik ekip de yer aldı. Ahmet Nur Çebi, Selanik Atatürk Evi’ne ziyaretinin sonunda anı defterini imzaladı ve Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan’a üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi ile Beşiktaş armasının yer aldığı bir tişört hediye etti.

PAOK yine eledi

Türk takımlarıyla 2. kez bir Avrupa kupası ön elemesinde eşleşen PAOK, yine şans tanımadı. 2010-11 sezonunda Avrupa Ligi play-off’un Fenerbahçe’yi 1-0 ve 1-1’lik skorlarla eleyen Yunanistan temsilcisi, bu sezon da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş’ı geçti.

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