Ä°ÅŸte Bursaspor'un borcu...

Bursaspor KulÃ¼bÃ¼ Denetleme Kurulu BaÅŸkanÄ± Tayfur Serdar GÃ¼llÃ¼lÃ¼, 30 Haziran 2020 tarihli Denetleme Kurulu Ä°nceleme ve Tavsiye Raporunu aÃ§Ä±kladÄ±. AÃ§Ä±klamada; Bursaspor KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n toplam borcunun 492 milyon 291 bin 586 TL (63 milyon 956 bin 399 Euro) olduÄŸu kaydedildi.

KulÃ¼bÃ¼n toplam borcu; 130 milyon 333 bin 569 TLlik ticari borÃ§lar, 103 milyon 122 bin 576 TLlik finansal borÃ§, 94 milyon 49 bin 589 TLlik sportif faaliyet, 53 milyon 726 bin 189 TLlik kamu borÃ§larÄ±, 34 milyon 838 bin 192 TLlik yÃ¶netici borÃ§larÄ±, 25 milyon 5 bin 322 TLlik bilanÃ§o dÄ±ÅŸÄ± borÃ§lar, 13 milyon 376 bin 375 TLlik tahakkuk edilmemiÅŸ faiz ve 37 milyon 839 bin 771 TLlik diÄŸer borÃ§lar ÅŸeklinde daÄŸÄ±lÄ±m gÃ¶sterdi.

TRANSFER TAHTASININ KAPALI OLMASININ NEDENLERÄ°

Transfer tahtasÄ± kapalÄ± olan ve mevcut borÃ§lar nedeniyle transfer gerÃ§ekleÅŸtiremeyen Bursaspor KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n, kesinleÅŸen ve devam eden borÃ§larÄ±n bilgisi de paylaÅŸÄ±ldÄ±.

FIFA ve UÃ‡Kdaki kesinleÅŸmiÅŸ dosyalara gÃ¶re, Bursasporun toplamda 45 milyon 142 bin 615 TLlik borcu bulunuyor. KulÃ¼bÃ¼n; FIFA, UÃ‡K ve yerel mahkemede devam eden dosyalarÄ±nda ise borÃ§ 26 milyon 75 bin 686 TL oldu.

Denetleme Kurulu tarafÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmede; kesinleÅŸmiÅŸ dosyalar ile beraber yargÄ±lamasÄ± devam eden dosyalarÄ±n da olduÄŸu ÅŸekliyle aleyhte sonuÃ§lanmasÄ± halinde 21.08.2020 TCMB Efektif KurlarÄ± ile toplamda 71 milyon 218 bin 301 TL + iÅŸlemiÅŸ faiz ÅŸeklinde bir Ã¶deme yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ ile karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, KulÃ¼p Hukuk DeportmanÄ±ndan verilen bilgiye gÃ¶re ise Ã¶deme yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerinin yerine getirilemediÄŸi takdirde transfer tahtasÄ±nÄ±n kapalÄ± kalmaya devam edeceÄŸi ve ayrÄ±ca, eksi puan iÃ§eren sportif cezanÄ±n uygulanmayacaÄŸÄ±, fakat kulÃ¼p lisans alÄ±namamasÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ yeni sezon baÅŸlarÄ±nda -3 puan cezanÄ±n muhtemel olduÄŸu ifade edildi.

KONKORDATO Ä°LANI Ã–NERÄ°SÄ°

Raporda, Bursaspor KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n SÃ¼per Ligde olduÄŸu dÃ¶nemde yÄ±llÄ±k 120 milyon TL civarÄ± ortalama sabit gelire sahip olduÄŸu, ancak TFF 1inci Lige dÃ¼ÅŸÃ¼lmesi ile birlikte bu rakamÄ±n azami sadece yÃ¼zde 25ine kadar indiÄŸi belirtildi. Bu duruma yÃ¶nelik olarak raporda, Denetleme Kurulu tarafÄ±ndan YukarÄ±da ortaya koyduÄŸumuz 30.06.2020 itibariyle 492 milyon 291 bin 586 TL tutarÄ±ndaki toplam borÃ§ miktarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde, Bursaspor A TakÄ±mÄ±nÄ±n SÃ¼per Lige Ã§Ä±kamamasÄ± nedeniyle bu sezon itibarÄ± ile Bursaspor KulÃ¼bÃ¼ DerneÄŸinin borÃ§larÄ±nÄ± Ã§evirip TFF 1inci Ligde yoluna devam etmesi mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmemektedir. BaÄŸlÄ± ortaklÄ±klarÄ±nÄ±n da borca batÄ±k durumu da konkordato ilan edip tÃ¼m borÃ§larÄ±n yeniden uzun vadeli olarak yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, alacaklÄ± muhataplarÄ±n haciz taleplerini durdurup cari dÃ¶nem en dÃ¼ÅŸÃ¼k gider ve en yÃ¼ksek gelir hedefiyle yola Ã§Ä±kmayÄ± zorunlu kÄ±lmaktadÄ±r ifadelerine yer verildi.

TRABZONSPOR KULÃœBÃœ Ã–RNEK GÃ–STERÄ°LDÄ°

Denetleme Kurulu raporunda ÅŸu tavsiyelerde bulunuldu:

YÃ¶netim kurullarÄ±na Mali Genel Kurullarda onaylanan bÃ¼tÃ§enin hesap dÃ¶neminde yÃ¼zde 25ine kadar aÅŸma yetkisi verilmektedir. TÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼n 59.3 maddesi 2.fÄ±krasÄ± gereÄŸince bunu aÅŸan Ã¶demelerden YÃ¶netim Kurulunun mÃ¼ÅŸtereken ve mÃ¼teselsilen sorumlu olduÄŸu yazmaktadÄ±r. Mali Genel Kurullarda onaylanan yÃ¼ksek rakamlar baz alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda ve kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n iÃ§erisinde bulunduÄŸu mali durumda ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda bÃ¼tÃ§enin + yÃ¼zde 25 aÅŸÄ±lma ihtimali pekte mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶zÃ¼kmemektedir. Bu nedenle YÃ¶netim Kuruluna tahmini bÃ¼tÃ§eler Ã¼zerinden deÄŸil cari yÄ±l gelir bÃ¼tÃ§esinin (gerÃ§ekleÅŸen gelir) yÃ¼zde 25ine kadar borÃ§lanma yetkisi verilmesi gerekmektedir. Ã–rneÄŸin; KulÃ¼p 2019 yÄ±lÄ±nda 100 birim gelir elde etmiÅŸse kulÃ¼p en fazla 125 birim borÃ§lanabilmeli ve 125i aÅŸan rakamdan dÃ¶nemin YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeleri sorumlu olmalÄ±dÄ±r. Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼ yeni tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nde bu uygulamayÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸ ve Ä°lgili YÃ¶netim Kurulu Ã¼yelerinden kongre sonrasÄ± bu doÄŸrultuda tek tek taahhÃ¼t almÄ±ÅŸtÄ±r. DevamÄ±nda iki yÄ±lda ilgili kulÃ¼pte ekonomik anlamda devrim niteliÄŸinde kararlar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, tasarruflar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±kÃ§a ortadadÄ±r. BaÅŸarÄ±lÄ± bir uygulama Ã¶rneÄŸi sÃ¶z konusu iken ileride yapÄ±labilecek TÃ¼zÃ¼k Tadili Kongresinde YÃ¶netim Kurulunun Cari yani gerÃ§ekleÅŸen bÃ¼tÃ§e Ã¼zerinden sorumlu olduÄŸu ÅŸeklinde tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼n deÄŸiÅŸtirilebilir olduÄŸu kanÄ±sÄ±ndayÄ±z. Tabii ki YÃ¶netim Kurulu, yÃ¼zde 25i aÅŸan durumlarda gerekÃ§eleri ile ek bÃ¼tÃ§e talebi ile Mali Genel Kurulu toplayabilir yetki verilmesi halinde ek bÃ¼tÃ§e alabilir.

TÃœZÃœKTE DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K TALEBÄ°

BÃ¼tÃ§e hesap dÃ¶nemin 01 Ocak-31 AralÄ±k olmasÄ± ve en bÃ¼yÃ¼k faaliyet alanÄ±mÄ±z olan Futbol TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n tam sezonunu kapsamamasÄ± sebebi ile bilanÃ§olara da saÄŸlÄ±klÄ± yansÄ±masÄ± sÃ¶z konusu olmamaktadÄ±r. Kurulumuz BÃ¼tÃ§e hesap dÃ¶neminin 01.06-31.05 ÅŸeklinde tam 1 sezonu kapsayacak ÅŸekilde olmasÄ± halinde daha saÄŸlÄ±klÄ± verilere ulaÅŸabileceÄŸi kanaatindedir.

TÃ¼zÃ¼k DeÄŸiÅŸikliklerinin ayrÄ± bir TÃ¼zÃ¼k Tadil Kongresi YapÄ±larak GÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi daha saÄŸlÄ±klÄ±dÄ±r. Zira sonuÃ§ta bir anayasa maddesinin deÄŸiÅŸimi oylanacaktÄ±r. GÃ¼ndem maddesi olarak deÄŸil gÃ¼ndemin kendisi olmalÄ±dÄ±r. TÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼n birÃ§ok tamamlamaya ihtiyacÄ± vardÄ±r. Kongre sandÄ±k dÃ¼zeninden, tÃ¼zÃ¼ÄŸe aykÄ±rÄ± eylemlere yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ±na kadar TÃ¼zÃ¼kte birtakÄ±m deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lmasÄ± gerekmektedir.

SPOR HUKUKUNUN OLUÅžTURULMASI

HatÄ±rlanacaÄŸÄ± Ã¼zere 23.06.2019 Tarihinde yapÄ±lan OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Genel Kurulda GeÃ§miÅŸ YÃ¶netim Kurulu ibra edilmemiÅŸ idi. Konu ile ilgili Denetleme Kurulu Olarak BaÄŸÄ±msÄ±z Denetim Raporunu ivedilikle tamamlayÄ±p YÃ¶netim Kuruluna konunun Hukuka intikali iÃ§in talepte bulunmuÅŸtuk. YÃ¶netim Kurulu da 2019/102069 SoruÅŸturma NumarasÄ± ile Bursa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuruda bulunmuÅŸtur. YapÄ±lan tahkikat neticesinde konunun KovuÅŸturmaya Yeri OlmadÄ±ÄŸÄ±na karar verilmek suretiyle konu kapatÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Burada bir konuya dikkat Ã§ekmek istiyoruz. TÃ¼rkiye Cumhuriyetinde kendine mÃ¼nhasÄ±r Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na BaÄŸlÄ± Adalet Sistemi Ä°Ã§inde bir spor hukuku spor hukuku dalÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu tÃ¼r ibrasÄ±zlÄ±k durumlarÄ±nda kanundaki boÅŸluklardan kaynaklÄ± sÃ¶z konusu konular kapatÄ±labilmekte ve spor kulÃ¼plerinin yÃ¶netim kurullarÄ± TÃ¼rkiyedeki takÄ±mlarÄ± gerek basiretsizliklerinden gerekse yetersizliklerinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ Ã§evrilemez bir borÃ§ yÃ¼kÃ¼ne sokup, Ã¶nlenemez zararlar ettirip sonrasÄ±nda kendi iÅŸlerine dÃ¶nebilmektedirler. TÃ¼rkiyedeki tÃ¼m spor futbol kulÃ¼plerine Ã§aÄŸrÄ±mÄ±z gelin TÃ¼rkiyede kendine mÃ¼nhasÄ±r spor hukukunun kurulmasÄ±na ve oluÅŸmasÄ±na hep beraber el verelim ve kulÃ¼plerimizin yaÅŸamasÄ±na imkÃ¢n saÄŸlayalÄ±m.

KURUMSALLIK VE ÅžEFFAFLIK VURGUSU

Bursaspor KulÃ¼bÃ¼ DerneÄŸi Konkordato ilan ettiÄŸi taktirde BilanÃ§onun Aktif TarafÄ±ndaki 180 ve 280 Nolu Gelecek Aylara ve YÄ±llara Ait Giderler HesabÄ± DÃ¶nemsellik ilkesine gÃ¶re PeÅŸin Ã–denmiÅŸ Bakiyelerden oluÅŸturulup kalan BorÃ§lar GiderleÅŸtirilip (ortaya Ã§ok ciddi bir zarar Ã§Ä±kacaktÄ±r) BilanÃ§onun Pasif TarafÄ±nda 381 ve 481 nolu hesaplarda takip edilmelidir. Bu ÅŸekilde dÃ¼zenleme yapÄ±lÄ±rsa Bursaspor KulÃ¼bÃ¼ DerneÄŸinin gerÃ§ek borÃ§ Ã¶deme potansiyeli ortaya Ã§Ä±karÄ±lmak suretiyle YÃ¶netim KurullarÄ±nÄ±n ayaÄŸÄ±nÄ± yorganÄ±na gÃ¶re uzatmalarÄ± saÄŸlanabilecektir.

Bursaspor KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n geleceÄŸini ÅŸekillendirmek aÃ§Ä±sÄ±ndan; kurumsallaÅŸmak, ÅŸeffaflÄ±k saÄŸlamak, iletiÅŸime Ã¶nem vermek, israfÄ± Ã¶nlemek ve mali disipline girip sÄ±kÄ± tutmak gibi ilkelerin etrafÄ±nda birleÅŸilmelidir. Bursaspor KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n baÅŸarÄ±sÄ±, tÃ¼m camianÄ±n Ã¶zlemi, dileÄŸi ve ortak hedefi olmalÄ±dÄ±r.

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