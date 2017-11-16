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16.11.2017 - 08:44 |

İşte Dünya Kupası'nın 'Süper'leri!

Dünya Kupası'na katılacak takımlar belli oldu. Futbol hayatını Süper Lig'de sürdüren 24 futbolcu, ülkelerinin formasıyla Rusya'daki dev turnuvada boy gösterecek.

İşte Dünya Kupası'nın 'Süper'leri!
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Peru-Yeni Zelanda arasındaki play-off maçının ardından, FIFA Dünya Kupası'na katılacak 32 takımın tamamı belli oldu. 14 Haziran-15 Temmuz arasında Rusya'nın 11 şehrinin ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyonda Türkiye yer almasa da, Süper Lig'den bir çok futbolcu ülkelerinin formasıyla sahaya çıkacak. Futbol hayatını Türkiye'de sürdüren isimlerden, finaller için davet alması beklenen isimlerin sayısı 20'yi geçiyor.

Nijerya ve Fas'ta dörder isim

Rusya vizesi kapan takımlar, eleme maçlarında kadrolarında bulundurduğu futbolculara göre incelendiğinde, Süper Lig'den 24 ismin finallerde yer alacağını söyleyebiliriz. Süper Lig'den en çok oyuncuyu kadrosunda barındıracak üç ülke, 4'er futbolcuyla Fas, Nijerya ve Portekiz....

Üç büyüklerden 12 oyuncu

Dünya Kupası'na gidecek oyuncuları kulüplerine göre sınıflandırdığımızda, üç büyüklerin dörder isimle en çok futbolcu gönderen takımlar olduğu ortaya çıkıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan toplam 12 isim finallerde boy gösterecek. Galatasaray 4, Fenerbahçe 4, Beşiktaş 4, Bursaspor 3, Kasımpaşa 3, Trabzonspor 1, Malatyaspor 1, Alanyaspor 1, Başakşehir 1, Karabükspor 1, Göztepe 1 futbolcusunu gönderecek.

Sayı artabilir: Denayer örneği

Bu sayı teknik adam tercihi, sakatlık veya başka nedenlerle azalabileceği gibi, tam tersine daha fazla da olabilecek. Dünya Kupası bileti alan bir ülkenin, elemelerde görev almayan bir futbolcusu, haziran ayına kadar kulübünde performansını artırması durumunda kadroya dahil olabilecek. Örneğin Galatasaraylı Jason Denayer'in bu anlamda Belçika Milli Takımı için ciddi bir şansı bulunuyor. Arjantin'deki teknik adam değişikliğinin ardından takımdan kesilen Trabzonsporlu Emmanuel Mas da, bu açıdan akla gelen bir diğer isim...

FAS:

Younes Belhanda (Galatasaray), Nabil Dirar (Fenerbahçe), Khalid Boutaib (Malatyaspor), Da Costa (Başakşehir)

NİJERYA:

Onazi (Trabzonspor), William Ekong (Bursaspor), Mikel Agu (Bursaspor), Kenneth Omeruo (Kasımpaşa)

PORTEKİZ:

Pepe (Beşiktaş), Ricardo Quaresma (Beşiktaş), Luis Neto (Fenerbahçe), Beto (Göztepe)

SENEGAL:

Badou N'Diaye (Galatasaray), Lamine Gassama (Alanyaspor)

MISIR:

Hassan Trezeguet (Kasımpaşa)

TUNUS:

Ben Youssef (Kasımpaşa)

RUSYA:

Roman Neustadter (Fenerbahçe)

İZLANDA:

Olafur Skulason (Karabükspor)

SIRBİSTAN:

Dusko Tosic (Beşiktaş)

HIRVATİSTAN:

Matej Mitrovic (Beşiktaş)

İSVİÇRE:

Eren Derdiyok (Galatasaray)

BREZİLYA:

Giuliano (Fenerbahçe)

URUGUAY:

Fernando Muslera (Galatasaray)

AVUSTRALYA:

Aziz Behich (Bursaspor)

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