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HaberlerTrabzonspor Haberleri İşte Egemen Korkmaz'ı çileden çıkaran isim!
29.01.2021 - 10:37 |

İşte Egemen Korkmaz'ı çileden çıkaran isim!

Süper Kupa maçının son dakikalarında her iki kulübe arasında ciddi tartışma yaşanırken, Trabzonspor’un yardımcı hocası Egemen Korkmaz zor sakinleştirilmişti.

İşte Egemen Korkmaz'ı çileden çıkaran isim!
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Süper Kupa maçının son dakikalarında her iki kulübe arasında ciddi tartışma yaşanırken, Trabzonspor’un yardımcı hocası Egemen Korkmaz zor sakinleştirilmişti.

61 saat'te yer alan habere göre; hakemin kırmızı kart gösterdiği Korkmaz’a, Başakşehir teknik heyetinden Ekrem Dağ’ın küfür ettiği öne sürülürken, Egemen hocanın bu yüzden çok sinirlendiği öğrenildi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Egemen Korkmaz’ın yanı sıra Başakşehir Kulübü’nden idari direktör Murat Yaman’ı da tribüne göndermişti.   

İşte Egemen Korkmazı çileden çıkaran isim

 

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