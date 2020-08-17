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17.08.2020 - 13:28 | | AA

Ä°ÅŸte FIBA KadÄ±nlar Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Organizasyonda FenerbahÃ§e Ã–znur Kablo A Grubu'nda, Galatasaray ise B Grubu'nda mÃ¼cadele edecek. Ä°zmit Belediyespor, gruplara kalabilmek iÃ§in eleme maÃ§Ä± oynayacak.Â

Ä°ÅŸte FIBA KadÄ±nlar Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri
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Basketbol FIBA KadÄ±nlar Avrupa Ligi'nde 2020-2021 normal sezon grup ve eleme maÃ§larÄ±nda mÃ¼cadele edecek TÃ¼rk ekiplerinin rakipleri belli oldu.

FIBA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, normal sezonda FenerbahÃ§e Ã–znur Kablo A Grubu'nda, Galatasaray ise B Grubu'nda yer alacak.

FenerbahÃ§e Ã–znur Kablo, A Grubu'nda Dynamo Kursk (Rusya), ZVVZ USK Prag (Ã‡ekya), Nadezhda (Rusya), Perfumerias Avenida (Ä°spanya), LDLC ASVEL Feminin (Fransa) ve Arka Gdynia (Polonya) ile mÃ¼cadele edecek.

Galatasaray ise B Grubu'nda UMMC Ekaterinburg (Rusya), Sopron Basket (Macaristan), Bourges Basket (Fransa), Famila Schio (Ä°talya), TTT Riga (Letonya) ve Basket Landes (Fransa) ile karÅŸÄ±laÅŸacak.

Ä°zmit Belediyespor ile Aluinvent DVTK Miskolc (Macaristan) A Grubu, Spar Citylift Girona (Ä°spanya) ile ACS Sepsi (Romanya) ise B Grubu'na katÄ±lacak son takÄ±mlar olmak iÃ§in yarÄ±ÅŸacak.

KadÄ±nlar Avrupa Ligi ve diÄŸer FIBA Avrupa turnuvalarÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±Ã§ tarihleri 1 EylÃ¼l'de FIBA Avrupa Kurulu tarafÄ±ndan belirlenecek.

Ä°ÅŸte FIBA KadÄ±nlar Avrupa Liginde Galatasaray ve FenerbahÃ§enin rakipleri

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