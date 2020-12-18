İşte futbolun gelmiş geçmiş en efsane kadrosu!

Maradona-Pele yan yana

France Football Dergisi, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Diego Maradona’nın anısına dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi ilk 11’ini belirledi. Ballon d’Or ismi verilen efsane kadroda ses getirmiş birçok yıldız isim yer aldı. 10 numaranın Arjantin formasıyla Maradona olduğu takımda birçok efsane isim yan yana getirildi. Pele, Messi, Cristiano Ronaldo ve Maradona’nın aynı kadroda yer bulması esas dikkat çeken detay oldu.

3-5-2 sistemi ile kuruldu

Tarihi başarılar elde etmiş yıldızlardan meydana gelen ilk 11, 3-5-2 sistemiyle kuruldu ve şu isimlerden oluştu: Lev Yashin (Sovyetler Birliği-Kaleci), Cafu (Brezilya-Defans), Beckenbauer (Almanya-Defans), Maldini (İtalya-Defans), Matthaus (Almanya-Orta saha), Xavi (İspanya-Orta saha), Maradona (Arjantin-Orta saha), Pele (Brezilya-Orta saha), Messi (Arjantin-Orta saha), Cristiano Ronaldo (Portekiz-Forvet), Ronaldo (Brezilya-Forvet).

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