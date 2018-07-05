İşte gerçek kahramanlar!

CELAL UMUT EREN

Büyük heyecanın yaşandığı dev organizasyonda oynanan 8 maçın 3’ü penaltılara kadar kaldı. Rusya’da kaleci Igor Akinfeev 2, Hırvatistan’da Danijel Subasic 3 ve İngiltere’de Jordan Pickford, 1 kurtarışla takımlarını çeyrek finale taşıdı. Danimarka’da ise Kasper Schmeichel, Hırvatistan maçında normal sürede 1 ve penaltı atışlarında 2 kurtarış yapmasına rağmen takımı elendi ama turnuvanın kahramanlarından oldu.

Rusya’nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası son 16 turu maçları birbirinden özel hikayeleri, rekorları, istatistikleri ve başarı-başarısızlıkları ortaya çıkardı.

Kalecilerin daha fazla ön planda yer aldığı son 16 turu aşamasında çeyrek finale kalan takımlar ve eşleşmeler dikkat çekti. İlklerin yaşandığı, saha içi ve dışı birçok hatıranın biriktiği Dünya Kupası’nda son 8’e doğru giderken ilginç detaylar da göze çarptı. İşte 2018 Dünya Kupası’nda tarihi son 16 turundan geriye kalanlar;

- Ev sahibi Rusya, EURO 2008, 2010 Dünya Kupası ve EURO 2012 şampiyonu İspanya’yı penaltılarla eledi, tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda son 8 takım arasına kaldı.

- Son 16 turunda kalecilerin şovu yaşandı. İkinci tur aşamasında yapılan 8 maçın 3’ü penaltılara kadar kaldı. Rusya’da kaleci Igor Akinfeev 2, Hırvatistan’da Danijel Subasic 3 ve İngiltere’de kaleci Jordan Pickford, 1 kurtarışla takımlarını çeyrek finale taşıdı. Danimarka’da ise Kasper Schmeichel, Hırvatistan maçında normal sürede 1 ve penaltı atışlarında 2 kurtarış yapmasına rağmen elendi ama turnuvanın kahramanlarından oldu.

- Hırvatistan-Danimarka maçındaki seri penaltı atışlarında Subasic ve Schmeichel 5 kurtarış yaptı. Bu bir kupada seri atışlarda en fazla elde edilen kurtarış rakamı.

- Kolombiya’nın İngiltere’ye boyun eğmesine karşın stoper Yerry Mina, kupada arka arkaya çıktığı 3 maçta 3 gol atarak, turnuva tarihinin en skorer savunmacısı oldu.

- Belçika, 2-0 geriye düştüğü Japonya maçını son 20 dakikada 3-2’ye çevirerek, normal süre içerisinde 2 farklı yenilgiden maçı döndüren ilk takım olmayı başardı.

- Fransa’nın yıldızı 19 yaşındaki Kylian Mbappe, Arjantin maçında attığı 2 golle, eleme turlarında Fransa adına gol atan en genç futbolcu oldu. Dünya Kupası tarihinde ise en genç 4. isim konumunda.

- İspanya, Rusya’ya elendiği karşılaşmada 120 dakika boyunca tam bin 6 pas yaparak, kupada rekor kırdı, tarihe geçti.

- İngiltere’nin kaptanı ve forveti Harry Kane, 3 maçta 6 gole ulaşarak, Gary Lineker’den sonra kupa tarihindeki en başarılı İngiliz forvet unvanına ulaştı.

- İngiltere, Dünya Kupası tarihinde ilk kez seri penaltı atışlarından galip çıktı. İngilizler daha önce 1990, 1998 ve 2006’da penaltılarda kaybetmişti.

Dev eldivenler

Son 16 turunda kalecilerin şöleni vardı. Hırvatistan’ın Danimarka’yı elediği maçta iki kaleci Subasic ve Schmeichel adeta gövde gösterisi yaptı. 120 dakikada penaltı da dahil tam 7 kurtarış yapan Danimarkalı Schmeichel, penaltılarda da 2 kez başarılı oldu. Subasic de Hırvatistan adına 120 dakikada 6 kurtarış yaptı, penaltılarda da 3 kez kalesini gole kapattı.

Muslera’dan rekor

Rusya’da da İspanya karşısında Igor Akinfeev şov vardı. 120 dakikada 4 kurtarış yapan Akinfeev, seri atışlarda da 2 kez başarılı oldu.

İngiltere’nin kalecisi Jordan Pickford, maç boyu 2 net kurtarış yaptı, penaltılarda da Carlos Bacca’yı durdurdu. Pickford, David Seaman’ın ardından İngiltere adına Dünya Kupası’nda penaltı kurtaran ikinci kaleci oldu. Uruguay’da Muslera, Dünya Kupası kariyerinde toplamda 15. maçına çıkarken, 37 kurtarışa ulaştı.

Messi ve Ronaldo hüsranı

2018 Dünya Kupası’nda büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Herkesin hayran olduğu iki yıldız; Messi ve Ronaldo çeyrek finali göremeden havlu attı.

Rusya’daki Dünya Kupası’nda son 16 turu büyük bir hayal kırıklığına sebebiyet verdi. Turnuvanın iki favorisi Arjantin ve Portekiz, henüz son 16 aşamasında havlu attı.

Dünyanın en önemli iki futbolcusu olarak bilinen Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, çeyrek finali göremeden evlerine döndü. Son Avrupa Şampiyonu Portekiz, Uruguay’a 2-1 kaybederken, 2014 Dünya Kupası’nın finalisti Arjantin, Fransa’ya 4-3 mağlup oldu.

Messi 4 maçta sadece 1 gol bulabildi. Barcelona ile rakip kaleye gol olup yağan yıldız isim, yalnızca Nijerya ağlarını sarstı.

Cristiano Ronaldo ise grupta 4 gol atsa da Uruguay karşısında sessiz kaldı. Tecrübeli oyuncu Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak geldiği turnuvada son 8 takım arasına kalmayı başaramadı.

‘Sonunda!’

İngiltere’nin penaltı atışlarıyla Kolombiya’yı geride bıraktığı Dünya Kupası son 16 maçı, ülkede büyük sevince neden oldu.

Futbolun mucidi olan ülke olmasına karşın yalnızca bir kere 1966’da şampiyonluğa ulaşabilen ve en son 2006’da son sekize kalabilen İngilizler, o zamandan bu yana çektikleri şampiyonluk hasretini noktalamak konusunda ümitlendiler. İngiliz basınında yer alan haberlerde takımın makus talihini yendiğine yönelik değerlendirmeler öne çıktı.

Ada ekibinin şanssızlığını kırmaya dönük yorumlarda penaltı atışları da önemli bir yer tuttu. Dünya Kupası tarihinde daha önce üç maçı penaltılara giden İngiltere, tamamında sahadan yenilgiyle ayrılmıştı. Bu kez bu şanssızlığın yenilerek takımın çeyrek finale uzandığına dikkat çekildi.

Dünya Kupası’nda eleme turlarında oynadığı son 8 maçın 2’sini kazanabilen İngiltere, önceki gün bu şanssızlığını da kırmış oldu.

Daily Mirror gazetesi ‘Sonunda!’ başlığıyla yayınlandı, İngiltere’nin penaltılarla zafere uzandığını duyurdu. Daily Star gazetesi penaltıyı çıkaran kaleci Jordan Pickford’a ithafen ‘Tanrının eli’ ifadesini kullandı. Daily Telegraph ‘İnanç’ manşetiyle çıkarken, The Sun gazetesi ‘Jord’un eli’ başlığını attı.

Rusya farkı

Dünya Kupası’nda son 8 takım arasına kalan ülkelerin koşu mesafeleri de dikkat çekiyor. Buna göre ev sahibi Rusya’nın gruplardaki başarısını son 16 turunda da devam ettirdiği görülüyor.

İşte çeyrek finale kalan takımların turnuvadaki ilk 4 maçlarında elde ettikleri koşu mesafeleri:

RUSYA: 119,2 kilometre

İNGİLTERE: 114 kilometre

HIRVATİSTAN: 111 kilometre

BELÇİKA: 105 kilometre

İSVEÇ: 104,7 kilometre

URUGUAY: 104,7 kilometre

FRANSA: 101,7 kilometre

BREZİLYA: 101,2 kilometre

İsveç sürprizi

Dünya Kupası’nda son 16 aşamasında İsveç rüzgarı esti. Tarihi bir turnuva geçiren Avrupa temsilcisi, 1994 Dünya Kupası’ndan sonra ilk kez çeyrek finale kaldı.

2006’da son olarak Almanya’daki turnuvada boy gösteren İsveç, 12 yıl sonra katıldığı kupada büyük başarı sergiledi. Ancak İsveç’in başarısını anlamlı kılan esas özelliği büyük rakipleri aşmasıydı. Dünya Kupası eleme gruplarında 2. sırayı alıp Hollanda’yı saf dışı bırakan İsveç, play-off aşamasında da bir diğer dev İtalya’yı eledi.

Gruplarda Almanya gibi son şampiyonla eşleşen İsveç, rakibine 2-1 yenilse de grupta liderliği aldı, Almanya da evine geri döndü. İsveç, İsviçre’yi de saf dışı bırakıp son 8 biletini kaptı.

En iyisi Brezilya

Dünya Kupası’nda pas oyunlarında ve isabetlerinde Brezilya adı öne çıktı. 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alarak son 8’e kalan Sambacılar büyük başarı elde etti.

İşte ülke ülke pas isabetleri:

BREZİLYA: 502 pas

BELÇİKA: 476 pas

İNGİLTERE: 474 pas

HIRVATİSTAN: 411 pas

FRANSA: 402 pas

URUGUAY: 395 pas

RUSYA: 257 pas

İSVEÇ: 214 pas

Avrupa hakimiyeti

Dünya Kupası son 8 aşamasında Avrupa takımlarının başarısı dikkat çekti. 8 takım arasında 6 Avrupa ülkesi olması öne çıktı. Fransa, Hırvatistan, İngiltere, Belçika, İsveç ve Rusya başarılı oldu. Güney Amerika’dan sadece 2 takım; Brezilya ve Uruguay kaldı. Kupa başlarken takım gönderen Afrika, Asya ve Okyanusya kıtaları ise erken havlu attı.

İlginç fikstür

2018 Dünya Kupası’nda çeyrek finalde oluşan iki ayaklı fikstür birbirinden ilginç eşleşmeleri barındırıyor. Uruguay-Fransa ve Belçika-Brezilya eşleşmeleri tarafında favoriler eşleşti. Diğer tarafta ise nispeten daha rahat takımlar; İngiltere-İsveç ve Hırvatistan-Rusya karşı karşıya gelecek.

Kane krallığa koşuyor

2018 Dünya Kupası’nda 54 maç tamamlanırken, gol krallığı listesi de dikkat çekti. İngiltere’nin kaptanı Harry Kane’in adı öne çıktı. 4 gollü Ronaldo ve 3’er gollü Diego Costa ile Yerry Mina, kupaya veda ederek şanslarını kaybetti.

İşte gol krallığı listesi:

6 GOL: Harry Kane (İngiltere)

4 GOL: Ronaldo (Portekiz), Lukaku (Belçika)

3 GOL: Cheryshev (Rusya), Dzyuba (Rusya), Diego Costa (İspanya), Mina (Kolombiya), Cavani (Uruguay), Mbappe (Fransa)