İşte hapse giren futbolcular ve hikayeleri!

Ronaldinho, tanıdık futbolcular içinde hapse ilk giren isim değil. Hapse giren çıkan isimler için hayat eskisi gibi olmazken, Ronaldinho için hayatında ne gibi sonuçlar yaratacağı ise merak konusu...

Adam Johnson:

İngiliz Milli futbolcu Adam Johnson, 15 yaşındaki bir kızı taciz ettiği gerekçesiyle 6 yıl hapis cezadı aldı. İki yol yattıktan sonra aldığı cezanın şartlı tahliyeye çevrilmesinin ardından geçen yıl hapisten çıktı. İçeri girdiğinde Sunderland kulübünün sözleşmeli futbolcusu olan Johnson, şimdi 32 yaşonda ancak hiç bir kulüp kendisini istemediği için takımsız kaldı.

Ian Wright:

Arsenal kulübüyle özdeşleşen İngiliz milli futbolcu Ian Wright, arabasının vergilerini ve sigortalarını ödemediği için 2 haftalık bir hapis cezasına çaprtırıldı. Hapisten ağlayarak çıkan oyuncu, içerde kaldığı dönemi futbolculuğunu geliştirmek için kullandı, hapisten çıktıktan sonra Arsenal'in efsane isimleri arasına dahil oldu. Thierry Henry tarafından kırılmadan önce Arsenal'in gol rekoru ona aitti.

Ched Evans:

Sheffield United'ın Galli futbolcusu Ched Evans, 2012 nisanında 19 yaşındaki bir kadına tecavüzden suçlu bulundu. 5 yıl hapse mahkum edildi, 2014'teserbest kaldı. Kamuoyu baskısıyla çıktıktan sonra kulüpler kendisini almak için tereddüt ederken, sonrasında yeni kanıtlar eşliğinde suçsuzluğu ortaya çıkınca işler değişti. 2016'da önce Chesterfield, sonrasında Sheffield United ile imzaladı. 31 yaşındaki oyuncu şu an Fleetwood Town'da forma giyiyor.

Lee Hughes:

Lee Hughes, West Bromwich forması giydiği 2003'te ölümcül kazaya sebep oldu ve olay yerinden kaçtı. 36 saat sonra yakalandı. Olay yerinden kaçması ve yaralıya yardım etmemesi nedeniyle 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 3 yıl yatıp çıktı. 2007'de Oldham Athletic'e giderek kariyerine burada devam etti. 43 yaşında hala aktif futbol hayatı sürüyor, Grantham Town'da oynuyor.

Luke McCormick:

Plymouth Argyle takımının kalecisi Luke McCormick, biri 10 diğeri 8 yaşında iki çocuğu öldürmekten hapse girdi. İki çocuğun ölümüne sebep olan şey arkadaşının düğününden dönerken direksiyon başında uyuyakalmasıydı. 2012'de dört yıl hapisliğinin ardından çıktı. Truro City ve Oxford United'ın ardından eski takımı Plymouth Argyle'ye geri döndü.

Tony Adams:

Arsenal ve İngiliz Milli Takımının eski yıldızı Adams, 4 kez içkili ve aşırı hızlı araç kullanırken yakalandı. 4 ay hapis yattı. Çıktıktan sonra büyük sportif başarılar yakaladı. Arsenal'de yıldızlaşan futbolcu Wenger ile şampiyonluk yaşadı, İngiltere Milli Takımı'na kaptanlık etti. Son olarak Granada takımının teknik direktörüydü.

Jermain Pennant:

İngiliz milli oyuncu Jermaine Pennant, alkollü araç kullanmaktan 3 ay hapis cezası çekti. 30 günlük cezasını tamamladıktan sonra çıktı. Kısa süreli esareti kariyerini etkilemedi hatta yükseltti. Liverpool, Real Zaragoza ve Stoke City'de başarıyla forma giydi, televizyon şovlarının bilinen bir ismi haline geldi.

Duncan Ferguson:

İskoç futbolcu Duncan Ferguson, 1994 yılında oynanan bir maçta rakip takım oyuncusuna kafa attı, kırmızı kart görmediğihareketin ardından 3 ay hapis cezasına çarptırıltı. Sahadaki bir müdahaleden dolayı hapse giren ilk futbolcu unvanıyla Glasgow'daki bir cezaevinde 44 gün kaldı. Everton ve Newcastle United'da yıldızı parladı.

Marlon King:

Championship takımlarından Middlesbrough'da kiralık olarak forma giyen Marlon King 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çalıntı araba kullanmak, tehlikeli sürüş ve bir kadına saldırı gibisuçlar istinat edilen futbolcunun direksiyon başında dondurma yerken kazaya sebebiyet verme detayı dikkat çekti. Cinsel saldırı suçu da olan oyuncu buna karşın Wigan, Coventry, Birmingham ve Sheffield United gibi ekiplerde forma şansı bulabildi.