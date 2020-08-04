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04.08.2020 - 12:47 | | HATAY (AA) -

İşte Hatayspor'un kamp kadrosu...

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, sezon başı kamp kadrosunun belirlendiğini duyurdu.

İşte Hatayspor'un kamp kadrosu...
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, sezon başı kamp kadrosunun belirlendiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlıların bugün Erzurum'da toplanıp, sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap kamp çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, kamp kadrosunda Rayane Aabid, Abdurrahman Canlı, Akın Alkan, Dame Diop, Emircan Koku, Gökhan Karadeniz, Helder Barbosa, Idır Ouali, Mirkan Aydın, Mahmut Emir, Selim Ilgaz, Soner Ördek, Strahil Popov, Süleyman Çamlıca, Yusuf Abdioğlu, Joseph Akomadi ve Mesut Çaytemel'in yer aldığı aktarıldı.

Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran bordo-beyazlı ekipte teknik direktör arayışları ise sürüyor.

 

 

 

 

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