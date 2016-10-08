İşte İzlanda'nın muhtemel Türkiye maçı 11'i...

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu üçüncü maçında evinde Türkiye'yi ağırlayacak olan İzlanda, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Laugardalsvöllur Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda İzlandalı oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından düz koşu ve pas çalışması gerçekleştirdi. İzlanda, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise zorlu maçın taktik çalışmalarını yaptı.

KAPTAN TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan takım kaptanı Aron Gunnarsson, Türkiye maçında cezalı olduğu için oynayamayacak olmasına rağmen takımla birlikte antrenmanda yer aldı.

MUHTEMEL 11

İzlanda'nın Türkiye ile yapacağı maça şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Hannes Halldorsson, Birkir Saevarsson, Ari Freyr Skulason, Ragnar Sigurdsson, Kari Arnason, Birkir Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Elmar Bjarnason, Johann Gudmundsson, Jon Dadii Bödvarsson, Alfred Finnbogason

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Mark Clattenburg'un yöneteceği karşılaşma, yarın TSİ 21.45'te Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak.