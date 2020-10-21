İşte Johan Elmander'in yeni görevi

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Galatasaray’ın eski futbolcusu Johan Elmander, futbolda kendisine yeni bir yol çiziyor. Aktif futbolculuk hayatını iki sene önce sonlandıran İsveçli isim sonrasında Cim Bom’un scout ekibine de yardımcı olmuş ve sarı-kırmızılılar için oyuncular konusunda destekte bulunmuştu.

Elmander futbolu bıraktığı kulüp olan Örgryte’de antrenör olarak çalışmalara başladı. İsveç kulübünden yapılan duyuruda, Johan Elmander’in takımın teknik ekibine dahil olduğu resmen duyuruldu.

Federasyonun kurslarına da katılıyor

İsveç Futbol Federasyonu’nun teknik direktörlük eğitimlerini de takip etmekte olan Elmander’in bundan böyle, İsveç 2. Liginde kümede kalma mücadelesi veren ekibin antrenmanlarında yer almaya başladığı bildirildi. 39 yaşındaki ismin bu sezon tamamlanana kadar buradaki görevini sürdüreceği aktarıldı.