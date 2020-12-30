İşte Lionel Messi’nin gelecek planı

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Barcelona’daki geleceği merak konusu olan Lionel Messi’nin Katalan ekibinde bir süre daha yola devam edeceği iddia edildi. İspanyol CADENA Ser’in haberine göre Arjantinli futbolcu, bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2023’e kadar uzatacak. Bu tarihten sonra ise rotasını ABD’ye kırarak, futbol hayatına burada devam edecek.

Araba asansörlü, 8 milyonluk daire

Yıldız futbolcunun çocuklarının eğitimi için Miami’ye gitmeyi düşündüğü bildirildi. Messi’nin futbol hayatını sürdürmesi de muhtemel bu şehirden, geçtiğimiz yıllarda bir daire de satın aldığı hatırlatıldı. Miami’nin Sunny Isles Beach bölgesinde içinde araba asansörü de bulunan apartmandaki dairenin değerinin yaklaşık 8 milyon euro olduğu ifade ediliyor.

Dünya Kupası için Barça’da devam

Lionel Messi’nin iki yıl daha mevcut kulübünde kalmaktaki önemli hedeflerinden bir tanesinin 2020 Dünya Kupası’na en formda şekilde gidebilme düşüncesi olduğuna dikkat çekildi. Buna göre ocak sonunda Barcelona Kulübü’nde yapılacak olan başkanlık seçimlerinin sonrasında oyuncu için yeni sözleşme konusu gündeme gelecek. Messi de 2022’nin sonunda, kış aylarında yapılacak dev turnuvanın ardından rotasını okyanusun öteki yakasına, Florida dolaylarına çevirecek.