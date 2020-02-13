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HaberlerBeşiktaş Haberleri İşte Lucescu'nun Beşiktaş'taki görevi: Yetenek avcısı!
13.02.2020 - 07:00 |

İşte Lucescu'nun Beşiktaş'taki görevi: Yetenek avcısı!

Beşiktaş kulübü ile prensip anlaşmasına varan Mircea Lucescu’nun görev ve yetki alanları belirlendi.

İşte Lucescu'nun Beşiktaş'taki görevi: Yetenek avcısı!

SERDAR SARIDAĞ

Birkaç gün içinde İstanbul’a gelmesi beklenen Rumen teknik adam, genç yeteneklerin tespit edilerek kulübe kazandırılması işini üstlenecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın’la farklı kulvarlarda çalışacak olan Lucescu kulüpte profesyonel danışman olarak görev yapacak.

Beşiktaş Yönetimi’nin ‘danışman’ sıfatıyla göreve getirmek üzere bir süredir görüşme halinde olduğu Mircea Lucescu, İstanbul’a gelmek için artık geri sayıma geçti. Siyah-beyazlı kulüple prensip anlaşmasına varan ancak henüz imza atmayan 74 yaşındaki Rumen teknik adamın, Beşiktaş için ‘yetenek avcılığı’ yapması bekleniyor.

Göreve gelir gelmez futbolcu tarama sisteminde önemli değişikliklere giderek bu departmanı uluslararası seviyeye çekmek için kolları sıvayan Beşiktaş Yönetimi, Mircea Lucescu’yu genç yeteneklerin keşfedilmesi konusunda onay makamı olarak kullanmak istiyor. Türkiye’de sportif direktörlük makamlarının çok işe yaramadığı yönünde görüş birliğine varan yönetim bu nedenle Lucescu’dan farklı bir şekilde yararlanmayı planlıyor.

Siyah-beyazlı kulüpte transferde son sözü ise yönetim kurulu söyleyecek. Beşiktaş Yönetimi ayrıca Lucescu ile Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı teknik konularda karşı karşıya getirmeyecek. Saha içi, tesisler ve soyunma odasını tamamen Sergen Yalçın’a teslim eden siyah-beyazlılar, Lucescu’yu profesyonel danışman gibi kullanacak.

Bu arada Mircea Lucescu ile henüz parasal konuları konuşmayan Beşiktaş Yönetimi, mali sıkıntılar nedeniyle Rumen teknik adama makul ölçülerde bir teklifte bulunacak.

İşte Lucescunun Beşiktaştaki görevi: Yetenek avcısı

 

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