Ä°ÅŸte SÃ¼per Lig'de 5, 6, 7 ve 8. haftanÄ±n programÄ±

Ä°ÅŸte Süper Lig'de 5, 6, 7 ve 8. haftanÄ±n programÄ±
SÃ¼per Lig'de 5, 6, 7 ve 8. hafta maÃ§larÄ±nÄ±n programÄ± belli oldu.Â
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ligde 5, 6, 7 ve 8. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:
5. Hafta
17 Ekim Cumartesi:
13.30 Ã‡aykur Rizespor-MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ (Ã‡aykur Didi)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Ä°ttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor (MedaÅŸ Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir)
19.00 Trabzonspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir (Medical Park)
18 Ekim Pazar:
13.30 AtakaÅŸ Hatayspor-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor (Antakya AtatÃ¼rk)
16.00 Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k-KasÄ±mpaÅŸa (AtatÃ¼rk Olimpiyat)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)
19.00 GÃ¶ztepe-FenerbahÃ§e (GÃ¼rsel Aksel)
19 Ekim Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (TÃ¼rk Telekom)
20.00 GenÃ§lerbirliÄŸi-Yukatel Denizlispor (Eryaman)
6. Hafta
23 Ekim Cuma:
20.00 KasÄ±mpaÅŸa-GÃ¶ztepe (KasÄ±mpaÅŸa Recep Tayyip ErdoÄŸan)
24 Ekim Cumartesi:
13.30 MKE AnkaragÃ¼cÃ¼-AtakaÅŸ Hatayspor (Eryaman)
16.00 Gaziantep FK-Ä°ttifak Holding Konyaspor (Kalyon)
19.00 Medipol BaÅŸakÅŸehir-Fraport TAV Antalyaspor (BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim)
19.00 BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Erzurum KazÄ±m Karabekir)
25 Ekim Pazar:
13.30 Yeni Malatyaspor-GenÃ§lerbirliÄŸi (Yeni Malatya)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k (BahÃ§eÅŸehir OkullarÄ±)
19.00 FenerbahÃ§e-Trabzonspor (Ãœlker)
26 Ekim Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Ã‡aykur Rizespor (Yeni 4 EylÃ¼l)
20.00 Yukatel Denizlispor-BeÅŸiktaÅŸ (Denizli AtatÃ¼rk)
7. Hafta
30 Ekim Cuma:
20.00 Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor (AtatÃ¼rk Olimpiyat)
20.00 Trabzonspor-KasÄ±mpaÅŸa (Medical Park)
31 Ekim Cumartesi:
13.30 GenÃ§lerbirliÄŸi-Gaziantep FK (Eryaman)
16.00 GÃ¶ztepe-Aytemiz Alanyaspor (GÃ¼rsel Aksel)
19.00 Galatasaray-MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ (TÃ¼rk Telekom)Â
1 KasÄ±m Pazar:
13.30 Ã‡aykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Ã‡aykur Didi)
16.00 Ä°ttifak Holding Konyaspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir (MedaÅŸ Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir)
19.00 BeÅŸiktaÅŸ-Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
2 KasÄ±m Pazartesi:
20.00 AtakaÅŸ Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Antakya AtatÃ¼rk)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-FenerbahÃ§e (Antalya
8. Hafta
6 KasÄ±m Cuma:
20.00 Gaziantep FK-BeÅŸiktaÅŸ (Kalyon)
7 KasÄ±m Cumartesi:
13.30 KasÄ±mpaÅŸa-Fraport TAV Antalyaspor (KasÄ±mpaÅŸa Recep Tayyip ErdoÄŸan)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (BahÃ§eÅŸehir OkullarÄ±)
16.00 BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor-GÃ¶ztepe (Erzurum KazÄ±m Karabekir)
19.00 FenerbahÃ§e-Ä°ttifak Holding Konyaspor (Ãœlker)
8 KasÄ±m Pazar:
13.30 MKE AnkaragÃ¼cÃ¼-Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k (Eryaman)
13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-AtakaÅŸ Hatayspor (BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Medipol BaÅŸakÅŸehir-GenÃ§lerbirliÄŸi (BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 EylÃ¼l)