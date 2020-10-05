Ä°ÅŸte SÃ¼per Lig'de 5, 6, 7 ve 8. haftanÄ±n programÄ±

Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerSüper Lig Haberleri Ä°ÅŸte Süper Lig'de 5, 6, 7 ve 8. haftanÄ±n programÄ±
05.10.2020 - 12:57 |

Ä°ÅŸte Süper Lig'de 5, 6, 7 ve 8. haftanÄ±n programÄ±

SÃ¼per Lig'de 5, 6, 7 ve 8. hafta maÃ§larÄ±nÄ±n programÄ± belli oldu.Â

Ä°ÅŸte Süper Lig'de 5, 6, 7 ve 8. haftanÄ±n programÄ±
ABONE OL

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ligde 5, 6, 7 ve 8. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:

5. Hafta

17 Ekim Cumartesi:

13.30 Ã‡aykur Rizespor-MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ (Ã‡aykur Didi)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Ä°ttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor (MedaÅŸ Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir)

19.00 Trabzonspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir (Medical Park)

18 Ekim Pazar:

13.30 AtakaÅŸ Hatayspor-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor (Antakya AtatÃ¼rk)

16.00 Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k-KasÄ±mpaÅŸa (AtatÃ¼rk Olimpiyat)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)

19.00 GÃ¶ztepe-FenerbahÃ§e (GÃ¼rsel Aksel)

19 Ekim Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (TÃ¼rk Telekom)

20.00 GenÃ§lerbirliÄŸi-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

6. Hafta

23 Ekim Cuma:

20.00 KasÄ±mpaÅŸa-GÃ¶ztepe (KasÄ±mpaÅŸa Recep Tayyip ErdoÄŸan)

24 Ekim Cumartesi:

13.30 MKE AnkaragÃ¼cÃ¼-AtakaÅŸ Hatayspor (Eryaman)

16.00 Gaziantep FK-Ä°ttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

19.00 Medipol BaÅŸakÅŸehir-Fraport TAV Antalyaspor (BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim)

19.00 BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Erzurum KazÄ±m Karabekir)

25 Ekim Pazar:

13.30 Yeni Malatyaspor-GenÃ§lerbirliÄŸi (Yeni Malatya)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k (BahÃ§eÅŸehir OkullarÄ±)

19.00 FenerbahÃ§e-Trabzonspor (Ãœlker)

26 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Ã‡aykur Rizespor (Yeni 4 EylÃ¼l)

20.00 Yukatel Denizlispor-BeÅŸiktaÅŸ (Denizli AtatÃ¼rk)

7. Hafta

30 Ekim Cuma:

20.00 Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor (AtatÃ¼rk Olimpiyat)

20.00 Trabzonspor-KasÄ±mpaÅŸa (Medical Park)

31 Ekim Cumartesi:

13.30 GenÃ§lerbirliÄŸi-Gaziantep FK (Eryaman)

16.00 GÃ¶ztepe-Aytemiz Alanyaspor (GÃ¼rsel Aksel)

19.00 Galatasaray-MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ (TÃ¼rk Telekom)Â 

1 KasÄ±m Pazar:

13.30 Ã‡aykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Ã‡aykur Didi)

16.00 Ä°ttifak Holding Konyaspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir (MedaÅŸ Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir)

19.00 BeÅŸiktaÅŸ-Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

2 KasÄ±m Pazartesi:

20.00 AtakaÅŸ Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Antakya AtatÃ¼rk)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-FenerbahÃ§e (Antalya

8. Hafta

6 KasÄ±m Cuma:

20.00 Gaziantep FK-BeÅŸiktaÅŸ (Kalyon)

7 KasÄ±m Cumartesi:

13.30 KasÄ±mpaÅŸa-Fraport TAV Antalyaspor (KasÄ±mpaÅŸa Recep Tayyip ErdoÄŸan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (BahÃ§eÅŸehir OkullarÄ±)

16.00 BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor-GÃ¶ztepe (Erzurum KazÄ±m Karabekir)

19.00 FenerbahÃ§e-Ä°ttifak Holding Konyaspor (Ãœlker)

8 KasÄ±m Pazar:

13.30 MKE AnkaragÃ¼cÃ¼-Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k (Eryaman)

13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-AtakaÅŸ Hatayspor (BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Medipol BaÅŸakÅŸehir-GenÃ§lerbirliÄŸi (BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 EylÃ¼l)

Ä°ÅŸte SÃ¼per Ligde 5, 6, 7 ve 8. haftanÄ±n programÄ±

Dimitris Pelkas'Ä±n PAOK'taki en iyi anlarÄ±
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Son Dakika | Trabzonspor yeni transferi KAP'a bildirdi
    Son Dakika | Trabzonspor yeni transferi KAP'a bildirdi
  2. Son dakika - Ä°stanbul ValiliÄŸi: Formula 1 Türkiye YarÄ±ÅŸÄ± seyircisiz yapÄ±lacak!
    Son dakika - Ä°stanbul ValiliÄŸi: Formula 1 Türkiye YarÄ±ÅŸÄ± seyircisiz yapÄ±lacak!
  3. TFF'den Spor Toto BAL deÄŸerlendirmesi
    TFF'den Spor Toto BAL deÄŸerlendirmesi
  4. Son Dakika | PSG, Porto'dan Danilo Pereira'yÄ± kiraladÄ±
    Son Dakika | PSG, Porto'dan Danilo Pereira'yÄ± kiraladÄ±
  5. Son dakika | Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi kadrosuna kattÄ±
    Son dakika | Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi kadrosuna kattÄ±



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Transfer haberleri | Kevin Mirallas, Gaziantep FK'da!

Transfer haberleri | Kevin Mirallas, Gaziantep FK'da!

Ä°ÅŸte Süper Lig'de 5, 6, 7 ve 8. haftanÄ±n programÄ±

Ä°ÅŸte SÃ¼per Lig'de 5, 6, 7 ve 8. haftanÄ±n programÄ±

Son dakika | Murat SaÄŸlam ve Ä°smail KöybaÅŸÄ± Rizespor'a

Son dakika | Murat SaÄŸlam ve Ä°smail KÃ¶ybaÅŸÄ± Rizespor'a

Antalyaspor'da milli baÅŸarÄ±

Antalyaspor'da milli baÅŸarÄ±

SÄ±radaki Haber