İşte Süper Lig'de gol krallığı!

Süper Lig'de ilklerin sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 15. maç haftası dün oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, bu maçlarda takımlar tam 397 gol atma başarısı gösterdi.

Ligin en çok gol atan takımı 29 ile Beşiktaş olurken, rakip ağları en az havalandıran ekip ligin son sırasındaki ekip Kayserispor oldu. Sarı Kırmızılı ekip 15 haftada sadece 9 gol atabildi.

Atılan gollerde ise asist ve golleriyle takımlarına katkı veren oyuncular dikkat çekti.

İşte 2020-2021 sezonu 15. hafta itibariyle Süper Lig'de en çok gol atan futbolcular:

1. Aboubakar - 9 Gol

2. Adem Büyük - 7 Gol

3. Alexandru Maxim - 7 Gol

4. Davidson Pereira - 7 Gol

5. Hugo Rodallega - 6 Gol

6. Loic Remy - 6 Gol

7. Mbaye Diagne - 6 Gol

8. Muhammet Demir - 6 Gol

9. Cyle Larin - 5 Gol

10. Erik Sabo - 5 Gol