Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri İşte Süper Lig'de gol krallığı!
29.12.2020 - 09:58 | | SKORER

İşte Süper Lig'de gol krallığı!

Süper Lig'de 15. hafta sonucunda ortaya çıkan puan durumuyla birlikte gol krallığındaki son durum da merak ediliyor.

İşte Süper Lig'de gol krallığı!
ABONE OL

Süper Lig'de ilklerin sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 15. maç haftası dün oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, bu maçlarda takımlar tam 397 gol atma başarısı gösterdi.

Ligin en çok gol atan takımı 29 ile Beşiktaş olurken, rakip ağları en az havalandıran ekip ligin son sırasındaki ekip Kayserispor oldu. Sarı Kırmızılı ekip 15 haftada sadece 9 gol atabildi.

Atılan gollerde ise asist ve golleriyle takımlarına katkı veren oyuncular dikkat çekti.

İşte 2020-2021 sezonu 15. hafta itibariyle Süper Lig'de en çok gol atan futbolcular:

1. Aboubakar - 9 Gol
2. Adem Büyük - 7 Gol
3. Alexandru Maxim - 7 Gol
4. Davidson Pereira - 7 Gol
5. Hugo Rodallega - 6 Gol
6. Loic Remy - 6 Gol
7. Mbaye Diagne - 6 Gol
8. Muhammet Demir - 6 Gol
9. Cyle Larin - 5 Gol
10. Erik Sabo - 5 Gol

İşte Süper Ligde gol krallığı

Trabzonsporlu Ekuban yılana aldırış etmedi, oyuna devam etti...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. 'Ana hedefimiz Olimpiyat Oyunları'na kota almaktı'
    'Ana hedefimiz Olimpiyat Oyunları'na kota almaktı'
  2. Lakers bu sezon ikinci kez kaybetti
    Lakers bu sezon ikinci kez kaybetti
  3. Ertuğrul Ersoy'dan milli takım sözleri
    Ertuğrul Ersoy'dan milli takım sözleri
  4. Erteleme maçları yarın
    Erteleme maçları yarın
  5. Barcelona - Eibar maçı Misli.com’da
    Barcelona - Eibar maçı Misli.com’da



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sergen Yalçın, 2020’nin zirvesinde

Sergen Yalçın, 2020’nin zirvesinde

Başakşehir Avrupa'da dibe vurdu!

Başakşehir Avrupa'da dibe vurdu!

Fenerbahçe'de Ozan Tufan için kritik gün

Fenerbahçe'de Ozan Tufan için kritik gün

Fenerbahçe Beko'nun konuğu ASVEL

Fenerbahçe Beko'nun konuğu ASVEL

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet