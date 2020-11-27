İşte Türkiye'nin rakipleri!

Rusya'yı yenip Macaristan’a yenilerek geçtiği haftanın ardından UEFA Uluslar Ligi’nde küme düşen Türkiye, buna karşın FIFA Dünya Sıralaması’nda bir basamak yükseldi. Sıralamanın son hali FIFA tarafından açıklandı, ay-yıldızlılar 32. sıraya çıktı.



KURA 7 ARALIK'TA ÇEKİLECEK



Açıklanan bu son sıralama aynı zamanda 2022 Dünya Kupası elemelerinin torbalarını belirleyen sıralama oldu. 7 Aralık’ta Zürih’te çekilecek kura öncesi hangi ülkenin hangi torbada yer alacağı FIFA tarafından resmen açıklandı.



TÜRKİYE'NİN OLASI RAKİPLERİ



Türkiye önünde yer alan 31 takım içerisindeki 18. Avrupa ülkesi oldu. Bu yüzden ikinci torbada yer alması kesinleşti. Diğer torbalardaki takımlar, milli takımın olası rakipleri olacaklar.



RUSYA YERİNİ KAYBETTİ



Uluslar Ligi’nde geride kalan haftada Türkiye ve Sırbistan yenilgileriyle şok yaşayan Rusya, bir şok da torbalar konusunda yaşadı. Dünya Sıralaması’nda 5 basamak gerileyerek 39. Sıraya inen Rusya, eleme kuraları için de ikinci torbadaki yerini kaybederek üçüncü torbaya geriledi, yine Türkiye’nin olası rakibi haline geldi.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na 13 takımın bilet alacağı Avrupa elemelerinin kura çekiminde torbalar şu şekilde:

1. torba: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Hollanda

2. torba: Türkiye, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya, Romanya

3. torba: Rusya, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Çekya, Norveç, Kuzey İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya

4. torba: Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg

5. torba: Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kosova, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Andorra

6. torba: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San Marino

AVRUPA ELEMELERİ FORMATI

Avrupa elemelerinde takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrılacak.

Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak.

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.