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05.01.2021 - 16:05 |

İşte yılın 'En Misli'leri

Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis sitesi misli.com’da 2020 yılında en çok futbol bahisleri tercih edilirken, 2020-21 sezonunun ilk yarısında en çok kazanan taraftar Beşiktaşlılar oldu. Barcelona ise misli.com üyeleri tarafından kuponlara en fazla yazılan takımdı.

İşte yılın 'En Misli'leri
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Misli.com, üyelerinin seçimlerini derleyerek 2020’nin ‘EN’lerini belirledi. Misli.com’da canlı bahisler ve tek maçların artmasıyla birlikte en çok tercih edilen spor branşı futbol oldu. Misli.com üyelerinin kuponlarına en çok yazdığı takım ise Barcelona’ydı. İspanyol ekibini; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve son şampiyon Başakşehir takip etti.

Taraftarın yüzü derbilerde güldü! 2020 yılında Misli.com’da en çok kazanan üye grubu Galatasaraylılar oldu. Sarı-Kırmızılıların en çok kazandığı maç Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe derbisiydi. Fenerbahçeli üyeler Başakşehir maçında sezonun en karlı gecesini yaşarken, Beşiktaşlı üyelerin de Fenerbahçe derbisinde yüzü güldü. 2020-21 sezonunun ilk yarısında Beşiktaşlı üyeler atağa geçti ve en çok kazanan üye grubunda Galatasaraylıları geride bıraktı.

Canlı bahiste; Beşiktaşlılar en çok “Ev Sahibi 2,5- üst“, Galatasaraylılar en çok “Maç Sonucu 2,5- üst”, Fenerbahçeliler ise en çok “İlk Yarı 1,5 -alt” bahsini tercih etti.

İşte yılın En Mislileri

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