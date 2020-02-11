İstifaya çağrı



Fenerbahçe dernekleri ve taraftar grupları Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetimini istifaya davet etti.



Derneklerin resmi sosyal medya hesaplarından istifa metinleri yayınlandı. 19.07’de yayına giren metinlerde, “Artık Sayın Nihat Özdemir ve yönetimine güvenimiz kalmamıştır. Camiamız adına beklentimiz Sayın Özdemir’in Türk futboluna ve kendisine zarar vermeden görevinden istifa etmesi ve iyi anılar ile hatırlanmasıdır” ifadeleri kullanıldı.