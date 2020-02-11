Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri İstifaya çağrı
11.02.2020 - 07:00 |

İstifaya çağrı

Fenerbahçe dernekleri ve taraftar grupları Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetimini istifaya davet etti.

İstifaya çağrı


Fenerbahçe dernekleri ve taraftar grupları Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetimini istifaya davet etti.

Derneklerin resmi sosyal medya hesaplarından istifa metinleri yayınlandı. 19.07’de yayına giren metinlerde, “Artık Sayın Nihat Özdemir ve yönetimine güvenimiz kalmamıştır.  Camiamız adına beklentimiz Sayın Özdemir’in Türk futboluna ve kendisine zarar vermeden görevinden istifa etmesi ve iyi anılar ile hatırlanmasıdır” ifadeleri kullanıldı.

İstifaya çağrı

Falcao'nun doğum günü hazırlıkları sürüyor!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ahmet Nur Çebi: "Sergen hoca geldi, havamız değişti"

Ahmet Nur Çebi: "Sergen hoca geldi, havamız değişti"

Rami'den mesaj! ‘Ben artık hazırım’

Rami'den mesaj! ‘Ben artık hazırım’

Falette ısınıyor

Falette ısınıyor

Sol kanatta kan değişikliği! Deniz Türüç...

Sol kanatta kan değişikliği! Deniz Türüç...

Sıradaki Haber