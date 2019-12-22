İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: 1-4

Süper Lig'de lider Sivasspor'un puan kaybettiği haftada takipçisi Medipol Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk oldu.

Maçın başından itibaren rahat bir oyun sergileyen konuk ekip sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 30'a çıkardı.

Lider Sivasspor'la arasındaki puan farkını 4'e indiren Medipol Başakşehir önümüzdeki hafta sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Ev sahibi Kayserispor ise 10 puanla son sırada kaldı.

GOLLER: 38' Kravets (Kayserispor), 5' Lopes (KK), 10'Mert (KK), Demba Ba (Başakşehir), 90+4'Aleksic

İLK 11'LER:

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung, Mert, Lopes, Abdennour, Yasir, Dja Djedje, Emre Demir, Rienstra, Hasan Hüseyin, Ziya, Kravets

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Çaicara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Elia, Demba Ba, Crivelli

Dikkat çeken anlar

5. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanttan topla hızla mesafe kateden Elia, son çizgiye indi. Yasir Subaşı'yı çalımlayan Elia'nın dar açıdan vuruşunda savunmada Lopes'ten sekerek yükseklik kazanan top ağlarla buluştu: 0-1.

10. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Caiçara'nın pasında ceza alanında Visca, topu kontrol etti. Bu futbolcunun sağ çaprazdan sert vurduğu top kaleye yakın mesafede Mert Kula'nın ayağına çarparak yön değiştirerek filelere gitti: 0-2.

26. dakikada Emre Demir ceza sahasında rakibini çalımlayarak meşin yuvarlağı ortaladı. Hasan Hüseyin Acar'ın şutunda top direğe çarparak dışarı çıktı.

38. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın ceza sahası dışından ortaladığı topa iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Edin Visca pasını ceza sahası içine gönderdi. Bu topa hareketlenen Demba Ba penaltı noktasının hemen yanından kaleye şutunu gönderdi ve topu ağlarla buluşturdu. 1-3

62. dakikada Ziya Alkurt’un sol çaprazdan sert şutunda kaleci Mert Günok topu kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşunda Medipol Başakşehir defansı topu uzaklaştırdı.

66. dakikada Yasir’den topu alan Ziya Alkurt’un ceza sahası dışından çektiği şutta top üstten auta gitti.

79. dakikada Furkan Polat'ın ortasında arka direkte Hasan Hüseyin topa gelişine vurdu. Top yan ağlarda kaldı.

90. dakikada Edin Visca, kaleci Lung ile karşı karşıya kaldı. Edin Visca'nın şutunda Lung topu kornere çeldi.

90+3. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Aleksic topa gelişine vurdu ve farkı 3'e çıkardı. 1-4



