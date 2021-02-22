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22.02.2021 - 20:23 | | AA

İsveç - Hollanda: 74-59

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu 6. maçında gruptan çıkma şansını daha önce yitiren İsveç, Hollanda'yı 74-59 yendi.

İsveç - Hollanda: 74-59
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FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu 6. maçında gruptan çıkma şansını daha önce yitiren İsveç, Hollanda'yı 74-59 yendi.

İsveç grup mücadelesini 2 galibiyetle tamamlarken, şampiyonaya gitme hakkı elde eden Hollanda 3. kez mağlup oldu.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi 

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Ivor Matejek (Çekya), Gintaras Maciulis (Litvanya) 

İsveç: Massamba 6, Borg 11, Czerapowicz 19, Jerebko 7, Birgander 8, Andersson 4, Barton 8, Magarit, Lindqvist, Ronnquist 2, Pantzar 9 

Hollanda: Franke 9, De Vries 10, Kherrazi, Van Bree 7, Kok 6, Zegeren 6, Van Vliet 4, Roeland Schaftenaar 3, Nzekwesi 11, Olaf Schaftenaar 3 

1. Periyot: 23-17 

Devre: 39-37 

3. Periyot: 57-53

İsveç - Hollanda: 74-59

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