İsveç - İsviçre: 1-0

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçnda İsveç ile İsviçre karşı karşıya geldi. Saint Petersburg Stadı'nda oynanan maçı İsveç 1-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Hakem Damir Skomina'nın yönettiği maçta tek golü İsveç'te 66. dakikada Emil Forsberg kaydetti. İsviçre'de Michael Lang 90+3. dakikada yaptığı faul sonrası kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. İsveç, 1994 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez çeyrek final başarısı gösterdi.

İsveç'in çeyrek finaldeki rakibi Kolombiya-İngiltere maçının galibi olacak.

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Stat: Saint Petersburg

Hakemler: Damir Skomina, Jure Praprotnik, Robert Vukan (Slovenya)



İsveç: Olsen, Lustig (Dk. 82 Krafth), Lindelof, Granqvist, Augustinsson, Claesson, Svensson, Ekdal, Forsberg (Dk. 82 Olsson), Berg (Dk. 90 Thelin), Toivonen



İsviçre: Sommer, Lang, Djourou, Akanji, Rodriguez, Behrami, Xhaka, Shaqiri, Dzemaili (Dk. 73 Seferovic), Zuber (Dk. 73 Embolo), Drmic



Gol: Dk. 66 Forsberg (İsveç)

Kırmızı kart: Dk. 90 4 Lang (İsviçre)

Sarı kartlar: Dk. 31 Lustig (İsveç), Dk. 61 Behrami, Dk. 68 Xhaka (İsviçre)

İlk maç 1920'de

İsveç ile İsviçre, tarihteki ilk maçlarını 6 Haziran 1920'de oynadı. İsveç'in başkenti Stockholm'de oynanan maçı konuk ekip İsviçre 1-0 galip tamamladı. İsviçre bu sonuçla rekabetteki ilk galibiyeti elde eden taraf da oldu.

İsveç galibiyeti 10 yıl bekledi

İsveç ise rakibi karşısındaki galibiyeti için 10 yıl bekledi. Rekabetteki ilk 3 maçta sahadan kazanarak ayrılamayan İsveç, 15 Haziran 1930'da oynanan mücadeleyi galip tamamladı. Başkent Stockholm'de oynanan hazırlık mücadelesi 1-0'lık İsveç galibiyeti ile sona erdi.

En farklı galibiyet İsveç'ten

İki ekip arasındaki 98 yıllık rekabette en farklı galibiyete ulaşan taraf İsveç oldu. İkinci Dünya savaşından 1 yıl sonra 7 Temmuz 1946'da İsveç ile İsviçre, Stockholm'de karşılaştı. Hazırlık maçını ev sahibi İsveç 7-2 kazandı. Bu rekabetteki en farklı skor olarak kayıtlara geçti. Bu sonuç aynı zamanda iki ekip arasındaki en gollü karşılaşma da oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR



2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre'yi 1-0 yenen İsveç, çeyrek finale yükseldi.



Karşılaşmanın 24. dakikasında Shaqiri'nin sağ taraftan ceza alanına ortaladığı topa Zuber kafayla vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.



28. dakikada ceza alanında topla buluşan Berg'in uzak köşeye gönderdiği şutta, kaleci Sommer son anda meşin yuvarlağı çelerek golü önledi.



39. dakikada Forsberg'in kullandığı serbest atışta baraja çarpan top az farkla yandan kornere çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.



66. dakikada İsveç öne geçti. Ceza alanı önünde topla hareketlenen Forsberg'in şutunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



90+4. dakikada Lang ile girdiği ikili mücadele sonrası Olsson yerde kalınca, maçın hakemi Damir Skomina penaltı noktasını gösterdi ve Lang'i kırmızı kartla oyundan ihraç etti.



Video yardımcı hakem (VAR) sisteminden pozisyonu yeniden izleyen Sloven hakem, penaltı kararını serbest vuruş olarak değiştirirken, kırmızı kart kararını değiştirmedi.



Kalan dakikalarda skoru koruyan İsveç, rakibini 1-0 mağlup ederek 24 yıl aradan sonra adını çeyrek finale yazdırdı.



İsveç, çeyrek finalde Kolombiya-İngiltere eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Çeyrek final mücadelesi, 7 Temmuz Cumartesi günü Samara Arena'da oynanacak.