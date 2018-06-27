İsviçre - Kosta Rika: 2-2

2018 Dünya Kupası E Grubu son maçında Kosta Rika ile 2-2 berabere kalan İsviçre, son 16 turuna yükseldi. Grubu 5 puanla ikinci sırada tamamlayan İsviçre, son 16 turunda İsveç ile karşı karşıya gelecek. Sadece 1 puan toplayan Kosta Rika ise organizasyona veda etti.

31. dakikada İsviçre 1-0 öne geçti. Lichtsteiner'in sağdan yaptığı ortada ceza sahasında Embolo'nun kafayla indirdiği topu, Dzemaili kale sahası önünde düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 İsviçre'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

56. dakikada Kosta Rika, skora denge getirdi. Sağdan kullanılan korner ataşında, ceza sahasında iyi yükselen Waston kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-1

88. dakikada İsviçre tekrar öne geçti. Zakaria'nın sağdan yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Drmic, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

90+2. dakikada Cambell ceza sahasında Zakaria'nın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem penaltı kararı verdi.

90+3. dakikada penaltı atışına kullanan Bryan Ruiz'in vuruşunda üst direkten dönen top kaleci Sommer'in kafasına çarparak ağlara gitti: 2-2

Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

İsviçre'nin rakibi İsveç

Bu sonucun ardından E Grubu'nu 5 puanla ikinci bitiren İsviçre, F Grubu'nu 6 puan ve averajla lider tamamlayan İsveç ile son 16 turunda eşleşti. E Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan Brezilya ise F Grubu'nu 6 puan ve averajla ikinci bitiren Meksika ile son 16 turunda rakip oldu.

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İSVİÇRE: 2 - KOSTA RİKA: 2

Stat: Nizhny Novgorod (Rusya)

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Cyril Gringore (Fransa)

İsviçre: Sommer, Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez, Behrami (Dk. 60 Zakaria), Xhaka, Shaqiri (Dk. 81 Lang), Dzemaili, Embolo, Gavranovic (Dk. 69 Drmic)

Teknik Direktör: Vladimir Petkovic

Kosta Rika: Navas, Oviedo, Waston, Gonzalez, Acosta, Gamboa (Dk. 90+3 Smith), Guzman (Dk. 90+1 Azofeifa), Borges, Bryan Ruiz, Colindres (Dk. 81 Wallace), Campbell

Teknik Direktör: Oscar Ramirez

Goller: Dk. 31 Blerim Dzemaili, Dk. 88 Josip Drmic (İsviçre); Dk. 56 Kendall Waston, Dk. 90+3 Yann Sommer (Kendi Kalesine) (Kosta Rika)

Sarı Kartlar: Dk. 37 Stephan Lichtsteiner, Dk. 75 Denis Zakaria, Dk. 83 Fabian Schar (İsviçre); Dk. 11 Cristian Gamboa, Dk. 29 Joel Campbell, Dk. 89 Kendall Waston (Kosta Rika)

Kaçan Penaltı: Dk. 90+3 Bryan Ruiz (Kosta Rika)



