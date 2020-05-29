İsviçre'deki futbol ligleri 19 Haziran'da santra yapmayı hedefliyor

İsviçre 1. ve 2. liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu SFL'den yapılan açıklamaya göre, Bern kentinde düzenlenen toplantı sonucu, mart ayından beri ara verilen liglerin 19 Haziran'da başlaması ve 2 Ağustos'ta tamamlanmasına karar verildi. Karşılaşmaların seyircisiz oynanacağı ifade edildi.

Bu sezon için hem İsviçre Süper Ligi hem de İsviçre Challenge Ligi'ndeki takımlara, maçlarda 5 oyuncu değişiklik hakkı tanınacağı da belirtildi.