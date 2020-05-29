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29.05.2020 - 15:42 | |   ANKARA (AA) -

İsviçre'deki futbol ligleri 19 Haziran'da santra yapmayı hedefliyor

İsviçre Futbol Ligi (SFL), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan liglerin 19 Haziran'da başlamasını planladıklarını açıkladı.

İsviçre'deki futbol ligleri 19 Haziran'da santra yapmayı hedefliyor
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İsviçre 1. ve 2. liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu SFL'den yapılan açıklamaya göre, Bern kentinde düzenlenen toplantı sonucu, mart ayından beri ara verilen liglerin 19 Haziran'da başlaması ve 2 Ağustos'ta tamamlanmasına karar verildi. Karşılaşmaların seyircisiz oynanacağı ifade edildi.

Bu sezon için hem İsviçre Süper Ligi hem de İsviçre Challenge Ligi'ndeki takımlara, maçlarda 5 oyuncu değişiklik hakkı tanınacağı da belirtildi.

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