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13.08.2020 - 13:54 | | AA

İsviçreli Stephan Lichtsteiner futbolu bıraktı

İsviçreli futbolcu Stephan Lichtsteiner, aktif kariyerine son verdi.

İsviçreli Stephan Lichtsteiner futbolu bıraktı
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Emeklilik kararını İsviçre Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamayla duyuran 36 yaşındaki Lichtsteiner, "Son yılıma kadar üst seviyede futbol oynama fırsatı buldum. Artık yeni bir yola girmenin zamanı geldi. Kariyerime son vermek için en doğru zaman olduğunu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerine ülkesinin Grasshoppers takımında başlayan Lichtsteiner, daha sonra Fransa'nın Lille, İtalya'nın Lazio, Juventus, İngiltere'nin Arsenal ve son olarak Almanya'nın Augsburg ekibinde oynamıştı.

Juventus formasıyla 7 lig, 4 İtalya Kupası şampiyonluğu yaşayan Lichtsteiner, iki kez de UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya çıkmıştı.

Sağ bekte oynayan Lichtsteiner, 108 defa görev yaptığı İsviçre Milli Takımı'nda ise 3 Dünya Kupası ve 2 Avrupa Şampiyonası'nda boy göstermişti.

İsviçreli Stephan Lichtsteiner futbolu bıraktı

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