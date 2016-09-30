İsviçre'nin aday kadrosu açıklandı!

İsviçre Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Macaristan ve Andorra ile yapacağı maçların 24 kişilik aday kadrosu belli oldu.

Eren var, Gökhan yok

İsviçre Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 Ekim Cuma günü Macaristan ve 10 Ekim Pazartesi de Andorra ile deplasmanda oynanacak karşılaşmaların aday kadrosunda Galatasaray'ın sezon başında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Eren Derdiyok da yer aldı.

Beşiktaş'ın, İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Leicester City'den transfer ettiği Gökhan İnler ise kadroya dahil edilmedi.

Teknik direktör Vladimir Petkovic'in belirlediği 24 kişilik aday kadroda bulunan isimler şunlar:

Kaleci: Roman Bürki (Borussia Dortmund), Marwin Hitz (Augsburg), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach)

Savunma: Johan Djourou (Hamburg), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Timm Klose (Norwich City), Michael Lang (Basel), Stephan Lichtsteiner (Juventus), Ricardo Rodriguez (Wolfsburg), Francois Moubandje (Toulouse), Fabian Schar (Hoffenheim)

Orta saha: Valon Behrami (Watford), Blerim Dzemaili (Bologna), Gelson Fernandez (Rennes), Fabian Frei (Mainz 05), Xherdan Shaqiri (Stoke City), Renato Steffen (Basel), Luca Zuffi (Basel), Granit Xhaka (Arsenal)

Forvet: Eren Derdiyok (Galatasaray), Admir Mehmedi (Bayer Leverkusen), Breel Embolo (Schalke 04), Haris Seferovic (Eintracht Frankfurt), Valentin Stocker (Hertha Berlin)