Ä°talya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'Ä±n
Formula 1 Ä°talya Grand Prix'sine, Mercedes takÄ±mÄ±nÄ±n BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± pilotu Lewis Hamilton ilk sÄ±radan baÅŸlayacak.Â
Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda sezonun 8. yarÄ±ÅŸÄ± Ä°talya Grand Prix'sine, Mercedes takÄ±mÄ±nÄ±n BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± pilotu Lewis Hamilton ilk sÄ±radan baÅŸlayacak.Â
Ä°talya'nÄ±n Monza kentiyle aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur Ã¼zerinden dÃ¼zenlenecek yarÄ±ÅŸÄ±n sÄ±ralama turlarÄ± yapÄ±ldÄ±.Â
Kariyerinde 6 Formula 1 ÅŸampiyonluÄŸu bulunan Hamilton, 1.18.887'lik derecesiyle pist rekoru kÄ±rarak pole pozisyonunun sahibi oldu. BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± pilot, kariyerinin 94. pole pozisyonuna ulaÅŸtÄ±.Â
Hamilton'Ä±n takÄ±m arkadaÅŸÄ± Valtteri Bottas 1.18.956'lÄ±k sÃ¼resiyle ikinciliÄŸi, McLaren sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Carlos Sainz ise 1.19.695'lik derecesiyle Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ elde etti.Â
Ä°talya Grand Prix'si yarÄ±n TSÄ° 16.10'da koÅŸulacak.