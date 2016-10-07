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07.10.2016 - 13:49 |

İtalya Milli Takımı'nda hocasının elini sıkmayan Pelle kardo dışı bırakıldı

İtalya'nın deneyimli forveti Graziano Pelle, teknik direktör Giampiero'nun elini sıkmayı reddettiği için kadro dışı bırakıldı.

İtalya Milli Takımı'nda hocasının elini sıkmayan Pelle kardo dışı bırakıldı
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Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

İtalya Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Graziano Pelle, milli takımdan kovuldu. Deneyimli forvet teknik direktör Giampiero'nun elini sıkmayı reddettiği için, deneyimli teknik adam tarafından kadro dışı bırakıldı.

Gök Maviler'in dün gece İspanya ile oynadığı karşılaşmanın 60. dakikasında oyundan alınan Pelle, bu kararı beğenmedi. Giampiero'nun elini sıkmayı reddeden oyuncunun kadro dışı bırakıldığı, kulübü Luneng'e katılmak üzere Çin'e gönderildiği ve İtalya'nın pazar günü Makedonya ile yapacağı maçta forma giymeyeceği belirtildi.

Pelle sonradan özür diledi ancak bu kararı değiştirmedi. El sıkmamak, futbol sahalarında en sık görülen protesto biçimlerinden bir tanesi olarak öne çıkıyor. Zaman zaman oyuncular hocalarını geri çevirirken, bazen de seremoni sırasında rakip takımlarda bulunan ve aralarında geçmişten bir husumet bulunan isimler bu yönteme sıkça başvuruyor.

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