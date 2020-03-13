İtalya'da karantina altına alınan Latife Selin Şahin kimdir?

Latife Selin Şahin kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Avrupa'da en fazla vaka ve ölümün yaşandığı İtalya'dan son dakika corona virüsü haberleri gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre Tekerlekli sandalye milli basketbol oyuncusu Latife Selin Şahin'in karantina altına alındığı duyuruldu. Latife Selin Şahin Ekim 2019 yılında İtalya'nın Reggio Calabria takımına transfer olmuştu.

LATİFE SELİN ŞAHİN KİMDİR?

26 yaşındaki Latife Selin Şahin, 3 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında omurilik felci oldu. Başakşehir'de yaşayan ve İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde eğitimine devam eden Şahin, parkede bir ilke imza atarak İtalya'nın Reggio Calabria Kulübü'ne transfer oldu. Avrupa'ya transfer olan ilk engelli kadın basketbolcu olarak tarihe geçen Latife Selin Şahin'in hayatı, Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir konserle değişti. Konserde Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile tanışan Şahin, spora başlama serüvenine yönelik şunları söyledi:

“Konser sonrası Beşiktaş’ın genel menajeri Erdem Göksel ile tanıştım. Beni maçlarına davet etti. Galatasaray’la yaptıkları maçı izlemeye gittim ve çok etkilendim. Keyifliydi, çok heyecanlıydı. O maçtan sonra spora başlama kararı aldım ve Beşiktaş Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Takımı’nda basketbola başladım.”