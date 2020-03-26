İtalyan basınından Balotelli iddiası! 'Galatasaray teklif yapabilir'

Mario Balotelli ülkesi İtalya'da da tutunamadı. Golcü oyuncu sezon içinde birçok kez ırkçılığa maruz kaldı ve Brescia'dan kopma noktasına geldi. Gittiği her takımda sorun haline gelen Balotelli, Bresica'dan sezon sonunda ayrılacak.

İtalya'da yayın yapan Calciomercato'nun haberine göre, Mario Balotelli sezon sonunda Bresica'dan kesin olarak ayrılacak. Brescia ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek yıldız golcü yönetime ayrılmak istediğini belirtti. İtalyan kulübü Balotelli'den az da olsa bonservis kazanmanın peşinde olsa da golcü oyuncunun gidişine onay verdi.

İtalyan basını, Balotelli ile hiçbir kulübün ilgilenmediğini ve Galatasaray'ın da gündeminden tamamen çıktığını iddia etti. Haberde ayrıca, Galatasaray'ın Balotelli için az da olsa teklif yapma ihtimalinin bulunduğu ama Balotelli'nin sorunlu yapısının bu transferdeki en büyük engel olduğu vurgulandı.

Mario Balotelli, bu sezon Brescia formasıyla 19 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.