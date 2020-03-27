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27.03.2020 - 11:13 |

İtalyan devi Milan, Caleb Ekuban'ı takibe aldı

İtalyan devi Milan, Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Caleb Ekuban'ı takibe aldı.

İtalyan devi Milan, Caleb Ekuban'ı takibe aldı
Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

Ghanasoccernet adlı internet sitesi, İtalyan devi Milan'ın Caleb Ekuban'ı takibe aldığını duyurdu. Sakatlığı sebebiyle ligin ilk yarısında forma şansı bulamayan Ekuban, sakatlığını atlatmasının ardından Trabzonspor'a muhteşem bir geri dönüş yaptı.

İskoçya'dan Rangers ve Celtic'in takip ettiği Ganalı golcü, Milan'ın da radarına takıldı. Haberde, Milan'ın Ekuban'ı transfer etmesi için 10 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiği belirtildi.

İtalyan vatandaşlığı da bulunan Ekuban, İtalya'da daha önce Chievo Verona'da forma giydi.

Caleb Ekuban, Trabzonspor formasıyla bu sezon toplamda çıktığı 25 karşılaşmada 8 gol atarken 6 asist yaptı.

İtalyan devi Milan, Caleb Ekubanı takibe aldı

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