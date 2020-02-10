İtalyanlar'dan Boateng yorumu! "Melo'dan daha fazla sevilecek"

ONUR DİNÇER

Tuttomercato muhabiri Gaetano Mocciaro, “Golle başlaması benim için sürpriz olmadı, çünkü bunu hep yapıyor. Melo, Türkiye’de çok sevildi. Boateng ondan iyi, ilk maçında da bunu gösterdi. Taraftarın sevgilisi olacak” dedi. Calcionews’ten Michele Ruotolo ise “İstikrar yakalaması lazım” ifadelerini kullandı

Ara transferin son günü sürpriz biçimde Beşiktaş kadrosuna katılan Kevin Prince Boateng’in ilk maçında sergilediği performans İtalya’da şaşkınlık yaratmadı. Gaziantep FK ağlarını sallayan Ganalı yıldızı Fiorentina döneminde yakından takip eden gazeteciler Gaetano Mocciaro ve Michele Ruotolo, Milliyet’e yaptıkları değerlendirmede Boateng’in istikrar yakalaması gerektiğine vurgu yaptı.



Tuttomercato muhabiri Gaetano Mocciaro, “İyi bir başlangıç yapması beni şaşırtmadı. Oyuncunun gücü, liderlik özelliği ve Türkiye liginin ona uygun olduğunu düşünmemden dolayı sürpriz olmadı” dedi. Mocciaro sözlerine şöyle devam etti:

“Boateng’in sertliği, tribünler tarafından sevilecek bir özellik olarak öne çıkıyor. Felipe Melo, ‘kasap’ bir futbolcu olmasına rağmen Galatasaray taraftarının sevgilisi olmuştu. Boateng ondan daha iyi. Ekstra olarak skor üreten, göze hoş gelen goller atan bir futbolcu. Motivasyonunu kaybetmediği sürece daha da iyi işler yapacağını, taraftarın sevgilisi haline geleceğini düşünüyorum.”



Calcionews’ten Michele Ruotolo da, Fiorentina’dan siyah-beyazlı ekibe gelen oyuncunun ilk maç performansının doğal olduğunu belirterek, ilerleyen dönem için motivasyonun önemine dikkat çekti. Ruotolo, “Boateng yeni takımlarında genellikle iyi başlangıçlar yapar. Performansı sonradan düşüşe geçer. Performansında düşüş olacaksa bu ilerleyen aylarda ortaya çıkar. Teknik açıdan zaten üst düzey bir futbolcu. Burada en önemli nokta, mental olarak bunu sağlamaya devam etmesi olacak” ifadelerini kullandı.