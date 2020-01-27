İtalyanların Kobe Bryant üzüntüsü

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitirmesi, çocukluğunun geçtiği İtalya'da da büyük üzüntüyle karşılandı.

Bryant'ın vefatı, babası Joe'nun Rieti, Reggio Emilia ve Pistoia takımlarında basketbol oynaması sebebiyle 6 ile 13 yaşları arasındaki çocukluk döneminin geçtiği İtalya'da da geniş yankı buldu.

Yıldız basketbolcunun ölümüne ilişkin bir açıklama yapan İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Başkanı Giovanni Malago, "Kobe Bryant, her bakımdan İtalya'nın çocuğu idi. Hepimiz büyük acı duyuyoruz. Bu haberin İtalya ve dünya genelinde yarattığı acıyı görmek etkileyici." dedi.

Bryant'ın İtalya’da büyüdüğüne işaret eden Malago, yıldız basketbolcunun tüm sporların en önemli isimleri arasında yer aldığını aynı zamanda Oscar kazanmış, sosyal meselelere bağlı, sonsuz zarafeti olan bir kişi olduğunu ifade etti.

Babası Joe’nun takımlarından Rieti basket takımının sosyal medya adresinden yapılan paylaşımda da "Bize hayal etmeyi, heyecanlanmayı, özellikle de sevmeyi gösterdin. İlk olarak Rieti'de küçük rakiplerini ağlatmaya başladın. Seni burada sahada ilk gören olmaktan gururluyuz. Kobe seni asla unutmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Pistoia Basket 2000 takımı da Bryant'ın vefat haberinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Onu, babası Joe’nun maçlarının arasında Carrara salonunun parkelerinde oynarken izledik. Pistoia kentiyle çok sıkı bağları vardı, birkaç yıl önce bizi ziyarete gelmişti." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan da Bryant'ın Milan forması giymiş bir fotoğrafı eşliğinde yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Milan taraftarı, büyük spor adamı Kobe Bryant'ın trajik ölüm haberi karşısında şaşkınlığımızı tarif edecek bir kelime bulamıyoruz. Tüm düşüncelerimiz, bu trajik kazadan etkilenenlerin aileleriyle. Sonsuza dek özleneceksin Kobe.” ifadelerini kullandı.

Inter ve Roma kulüpleri de Bryant için taziye mesajı paylaşımında bulundu.

Roma'nın efsane kaptanlarından Francesco Totti de Bryant ile çekilmiş bir fotoğrafıyla birlikte, "Seni tanımış olmaktan onur duydum. Saha içinde ve dışında gerçek bir şampiyon. Huzur içinde uyu." paylaşımında bulundu.

Juventuslu eski futbolcu Alessandro Del Piero da Bryant ile kısa süre önce görüştüklerini aktararak, "Şoktayım. Sadece spor dünyası değil, tüm dünya şokta. Böyle insanlar gittiğinde, konuşmak çok zor. Gerçeklere dayanıyordu ve sosyal yönü herkesçe takdir ediliyordu. Benim için modeldi, bütün bunlar çok üzücü." şeklinde görüş belirtti.