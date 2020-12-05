İttifak Holding Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (CANLI)
Süper Lig'in 11. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor.
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Erzurumspor'u ağırlıyor.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetiyor.
İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Uğur, Guilherme, Amir, Jevtovic, Hurtado, Milosevic, Erdon Daci
BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Gökhan, Hasan, Kaan, Obertan, Boumal, Sissoko, R. Muhammed, Novikovas, Gomes
Ligin 10. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın ardından teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı.
Takımın başına Hüseyin Çimşir'i getiren ve 41 yaşındaki çalıştırıcı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan mavi-beyazlılar, yeni teknik direktörü yönetiminde çıkacağı ilk maçta galip gelmeyi hedefliyor.
Ligde yaptığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 9 puan toplayabilen ve 17. sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hüseyin Çimşir idaresinde 6 haftalık 3 puan hasretini de sonlandırmak istiyor.
Konyaspor ise ligde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 12 puan topladı. Geçen hafta deplasmanda lider Alanyaspor'a 1-0 yenilen Konyaspor, evinde 3 puanı hedefliyor.