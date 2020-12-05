İttifak Holding Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (CANLI)

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Erzurumspor'u ağırlıyor.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetiyor.

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Uğur, Guilherme, Amir, Jevtovic, Hurtado, Milosevic, Erdon Daci

BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Gökhan, Hasan, Kaan, Obertan, Boumal, Sissoko, R. Muhammed, Novikovas, Gomes

Ligin 10. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın ardından teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı.

Takımın başına Hüseyin Çimşir'i getiren ve 41 yaşındaki çalıştırıcı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan mavi-beyazlılar, yeni teknik direktörü yönetiminde çıkacağı ilk maçta galip gelmeyi hedefliyor.

Ligde yaptığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 9 puan toplayabilen ve 17. sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hüseyin Çimşir idaresinde 6 haftalık 3 puan hasretini de sonlandırmak istiyor.

Konyaspor ise ligde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 12 puan topladı. Geçen hafta deplasmanda lider Alanyaspor'a 1-0 yenilen Konyaspor, evinde 3 puanı hedefliyor.