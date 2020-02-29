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29.02.2020 - 14:03 |

İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (CANLI)

Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (CANLI)

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Saat 14.00'da başlayan maçın hakemi ise Ali Palabıyık...

KONYASPOR-KASIMPAŞA: 0-0(İKİNCİ YARI OYNANIYOR)

İŞTE İLK 11'LER

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Sitya, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Mak, Ömer Ali

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Thiam, Hajradinovic, Quaresma, Koita

İlk yarıdan dakikalar

18. dakikada sol taraftan gelişen Konyaspor atağında, Mak’ın pasıyla ceza sahası yayının gerisinde meşin yuvarlak ile buluşan Hadziahmetovic’in şutu top savunmadan döndü.
35. dakikada Hadergjonaj’nin ceza sahasının sağ çaprazından vurduğu şut Konyaspor savunmasından döndü.
40. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, ceza saha içinde topla buluşan Ömer Ali, meşin yuvarlağı topuk pası ile Mak’a bıraktı. Mak’ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (CANLI)

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