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27.11.2020 - 01:09 | | AA

İttifak Holding Konyaspor - Manisa FK: 7-0

İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Manisa Futbol Kulübü'nü 7-0 yenerek 5. tura yükseldi. Kasımpaşa ise Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 ile geçti.

İttifak Holding Konyaspor - Manisa FK: 7-0
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İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Manisa Futbol Kulübü'nü 7-0 yenerek 5. tura yükseldi. 

Diğer karşılaşmada Göztepe, Kırklarelispor'u 2-0 Kasımpaşa ise Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 ile geçti.

9. dakikada Konyaspor öne geçti. Ceza sahasına yakın bir noktada serbest vuruş için topun başına geçen Hurtado'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

15. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisindeki karambolden topu iyi takip eden Eduok, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0 

19. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Miya'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

30. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Daci'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa rakip takımın savunma oyunucusunun eliyle müdahale ettiğine karar veren hakem Ramazan Keleş, penaltı noktasını işaret etti. 

31. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Uğur Demirok, topu filelerle buluşturdu: 3-0. 

42. dakikada Miya'nın pasında ceza sahası içinde kaleci Yusuf Balcıoğlu ile karşı karşıya kalan Hurtado'nun plase vuruşunda top filelere gitti: 4-0 

50. dakikada rakip takımın savunmasının arkasına atılan uzun pasta topu önünde bulan Daci, kaleci Yusuf Balcı ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendirerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-0

79. dakikada Milosevic'in ara pasına hareketlenen Daci'nin ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 6-0 

81. dakikada Daci'nin pasında, ceza sahası içinde topla buluşan Hurtado'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 7-0 

Karşılaşmayı bu skorla kazanan İttifak Holding Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.

İttifak Holding Konyaspor - Manisa FK: 7-0

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir 

Hakemler: Ramazan Keleş, Muhammet Yumak, Murat Şener 

İttifak Holding Konyaspor: Ozan Can Oruç, Skubic (Dk. 46 Adil Demirbağ), Ahmet Çalık, Uğur Demirok, Alper Uludağ (Dk. 46 Guilherme), Hurtado, Musa Çağıran (Dk. 76 Abdulsamet Kaya) , Miya (Dk. 57 Ahmet Karademir), Oğuz Kağan Güçtekin, Eduok (Dk. 46 Milosevic), Daci 

Manisa Futbol Kulübü: Yusuf Balcıoğlu, Ferhat Yazgan, Birkan Yılmaz, Mehmet Güven (Dk. 37 Nizamettin Çalışkan), Erhan Kara (Dk. 46 Bilal Gündoğdu), Yiğit Kerem (Dk. 57 Mustafa Durak), Çağrı Giritlioğlu, Tayyib Kanarya (Dk. 80 Mert Denizli), Volkan Okumak, Mehmet Uysal, Ömer Faruk Çalışkan 

Goller: Dk. 9, 42, 81 Hurtado, Dk. 15 Eduok, Dk. 31 Uğur Demirok (penaltıdan), Dk. 50, 79 Daci (İttifak Holding Konyaspor) 

Sarı kart: Dk. 70 Bilal Gündoğdu (Manisa FK) 

Kırmızı kart: Dk. 59 Mehmet Uysal (Manisa FK)

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