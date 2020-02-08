İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor: 0-0
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında Yukatel Denizlispor'la golsüz berabere kaldı.
Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor evinde Yukatel Denizlispor'u konuk etti.
Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda saat 14.00'te başlayan müsabakanın ilk yarısında karşılıklı ataklar yaşandı. Karşılaşmanın 37. dakikada Konyaspor Jevtovic'le golü buldu fakat VAR kararıyla gol iptal edildi.
Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da gol bulamayınca mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.
Bu sonuçla Konyaspor puanını 20'ye yükseltirken, Denizli ekibi 24. puanını hanesine yazdırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR
13'üncü dakikada Sacko'nun ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Barrow'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
16'ncı dakikada Thuram'ın kafayla indirdiği topu önünde bulan Hurtado'nun şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
18'inci dakikada Recep Niyaz'ın pasında topla buluşan Sacko'nun ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
34'üncü dakikada Zeki Yavru'nun ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Rodellaga'nın kafa vuruşunda kaleci Serkan gole izin vermedi.
38'inci dakikada Hurtado'nun kullandığı köşe vuruşunda Selim Ay'ın kafayla aşırttığı topu tamamlayan Jevtovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Pozisyon 'VAR'da incelenirken hakem Volkan Bayarslan, Selilm Ay'ın elle oynadığını belirterek golü iptal etti.
44'üncü dakikada Shengelia'nin ceza sahası dışından plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Stachowiak'ta kaldı.
53'üncü dakikada Shengelia'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Thuram, topu kafayla Skusic'e indirdi. Altıpas içerisinde topla buluşan Skubic'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
56'ncı dakikada Shengelia'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Thuram'ın kafa vuruşunda kaleci Stachowiak meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.
65'inci dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Milosevic'in şutunda top kaleci Stachowiak'ta kaldı.
85'inci dakikada ceza sahası içerisinde Sackey'den topu kapan Thuram'ın sert şutunu kaleci Stachowiak güçlükle kornere çeldi.
Karşılaşma, golsüz beraberlikle sonuçlandı.
STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Özgür Ertem (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx)
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xx), Selim Ay (xx), Anicic (xx), Guilherme (xxx), Jonsson (xx), Jevtovic (xx)(Dk.86 Alper Uludağ x), Hurtado (xx)(Dk.63 Bajic x), Milosevic (xx), Shengelia (xx)(Dk.75 Erdon Daci x), Thuram (xx)
YUKATEL DENİZLİSPOR: Stachowiak (xx) - Zeki Yavru (xx), Mustafa Yumlu (xxx), Oğuz Yılmaz (xx), Özgür Çek (xx)(Dk.77 Sackey x), Murawski (xx), Mbamba (xx), Barrow (xx), Sacko (xx), Recep Niyaz (x)(Dk.58 Olcay Şahan x), Rodellaga (xx)(Dk.90 Estupinan x)
SARI KARTLAR: Skubic, Selim Ay (İttifak Holding Konyaspor) - Olcay Şahan (Yukatel Denizlispor)