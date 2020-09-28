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28.09.2020 - 17:28 | | AA

İttifak Holding Konyaspor'a yeni sponsor

Konyaspor Kulübü, Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

İttifak Holding Konyaspor'a yeni sponsor
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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Konyaspor ile Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.'nin vizyoner bakış açısının sonucu ortaya çıkan Torku markasıyla 2020-2021 sezonunda sponsorluk anlaşması yapıldığı duyuruldu.

Daha önceki yıllarda da Konyaspor'a Torku markasıyla büyük katkılar sağlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. bu sezon için formamızın sağ ve sol kolları başta olmak üzere değişik reklam alanlarında kulübümüzle iş birliği yapma kararı aldı. Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre; formamızın sağ kolunda 'Torku' sol kolunda ise 'No on' markaları olacak. Ayrıca yedek kulübelerimizin koltuklarında çatı marka haline gelen Torku'nun logosu yer alacak. Kale arkaları ve led ekran reklam alanlarının yanı sıra, Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.'nin hazırlayacağı branda da maçların seyircisiz oynandığı süre içinde doğu alt tribünümüzün tamamını kapsayacak şekilde sergilenecek."

İttifak Holding Konyaspora yeni sponsor

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