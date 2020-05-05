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05.05.2020 - 22:45 | | Tolga YANIK/KONYA, (DHA)-

Ä°ttifak Holding Konyaspor'da çalÄ±ÅŸmalar sürüyor

Ä°TTÄ°FAK Holding Konyaspor, sabah ve akÅŸam saatlerinde iki grup halinde yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

Ä°ttifak Holding Konyaspor'da çalÄ±ÅŸmalar sürüyor
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Yeni tip KoronavirÃ¼s (COVID-19) salgÄ±nÄ± nedeniyleÂ liglere verilen arada Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± bireysel olarak sÃ¼rdÃ¼ren yeÅŸil-beyazlÄ±Â futbolcular, sabah ve akÅŸam saatlerinde iki grup halinde gerÃ§ekleÅŸen antrenmanla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

KayacÄ±k Tesisleri'ndeÂ BÃ¼lent Korkmaz ve yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶rlerÂ yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸen antrenmanda sosyal mesafe kurallarÄ±na dikkat edildi. KoÅŸu ve Ä±sÄ±nma hareketleri ile baÅŸlayan antrenman denge ve kuvvet Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile sona erdi.

Ä°ttifak Holding Konyasporda Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor

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