Yeni tip KoronavirÃ¼s (COVID-19) salgÄ±nÄ± nedeniyleÂ liglere verilen arada Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± bireysel olarak sÃ¼rdÃ¼ren yeÅŸil-beyazlÄ±Â futbolcular, sabah ve akÅŸam saatlerinde iki grup halinde gerÃ§ekleÅŸen antrenmanla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

KayacÄ±k Tesisleri'ndeÂ BÃ¼lent Korkmaz ve yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶rlerÂ yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸen antrenmanda sosyal mesafe kurallarÄ±na dikkat edildi. KoÅŸu ve Ä±sÄ±nma hareketleri ile baÅŸlayan antrenman denge ve kuvvet Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile sona erdi.