29.10.2020 - 15:56 | | Muhammed Salih BÃœYÃœKSAMANCI/KONYA,(DHA)-
Ä°ttifak Holding Konyaspor'da hedef 3 puan
Ä°TTÄ°FAK Holding Konyaspor, bu hafta sahasÄ±nda oynayacaÄŸÄ± Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±ndan 3 puanla ayrÄ±lmayÄ± hedefliyor.Â
YeÅŸil-beyazli ekip, SÃ¼per Ligâ€™de 2020-2021 sezonunun 7'nci haftasÄ±ndaÂ Medipol BaÅŸakÅŸehirâ€™i konuk edecek, Teknik direktÃ¶r Ä°smail Kartal yÃ¶netiminde Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸlayan antrenmanÂ 3 gruptaÂ oyunla sÃ¼rdÃ¼.Â Savunma-hÃ¼cum organizasyonlarÄ±yla devam eden antrenman Ã§ift kale maÃ§la sona erdi.Â