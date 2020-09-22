Ivan Rakitic: "Messi ve Suarez'le yakın arkadaş olmadım!"

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra eski kulübü Sevilla'ya transfer olan yıldız orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, Lionel Messi ve Luis Suarez ile yakın bir arkadaşlık kurmadığını söyledi.

"HİÇBİR ZAMAN YAKIN ARKADAŞ OLMADIM"

En iyi arkadaşları arasında Messi ve Suarez'in yer almadığını söyleyen Hırvat futbolcu, "Lionel Messi ve Luis Suarez olan ilişkim hiçbir zaman yakın arkadaş boyutuna ulaşmadı. 23, 24 kişilik gruplarda bunun zor olduğunu düşünüyorum. En yakın arkadaşlarım geçtiğimiz sezonlarda Andres Iniesta, Marc Andre ter Stegen, Boateng ve Junior Firpo'ydu." dedi.

"ÇOK BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

İki oyuncuya da saygı duyduğunu dile getiren Rakitic, "Ancak ikisine de saygı duyuyorum. 6 yıl boyunca takım arkadaşlarımdı ve çok önemli oyunculardı. Her zaman inanılmaz derecede iyi anlaştım ve onlara son derece saygı duyuyorum. Koronavirüs karantinasında hepimiz birbirimize çok yakındık ve neredeyse komşuyduk. Yıllarca bana iyi davrandıkları için onlara müteşekkirim." ifadelerini kullandı.

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