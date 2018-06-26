İzlanda - Hırvatistan: 1-2

2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile İzlanda karşı karşıya geldi. Rostov Arena'da oynanan mücadele Hırvatistan'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Müsabakada Hırvatistan adına golleri 53. dakikada Milan Badelj ve 90+1'de Ivan Perisic attı. İzlanda adına tek golü ise 76. dakikada Gylfi Sigurdsson kaydetti.

Bu sonuçla 3'te 3 yapan Hırvatistan 9 puanla D Grubu'nu lider tamamladı ve C Grubu'nun ikincisi Danirmarka ile 2. turda eşleşti.

Stat: Rostov

Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto Diaz (İspanya)

İzlanda: Halldorsson, Saevarsson, Ingason, Ragnar Sigurdsson (Dk. 70 Gylfi Sigurdarson), Magnusson, Gunnarsson, Hallfredsson, Johann Gudmundsson, Gylfi Sigurdsson, Bjarnason (Dk. 90 Traustason), Finnbogason (Dk. 85 Albert Gudmundsson)

Hırvatistan: Kalinic, Pivaric, Caleta-Car, Corluka, Jedvaj, Badelj, Modric (Dk. 65 Bradaric), Perisic, Kovacic (Dk. 81 Rakitic), Pjaca (Dk. 70 Lovren), Kramaric

Goller: Dk. 53 Badelj, Dk. 90 Perisic (Hırvatistan), Dk. 76 Gylfi Sigurdsson (İzlanda)

Sarı kartlar: Dk. 14 Pjaca, Dk. 83 Jedvaj (Hırvatistan), Dk. 59 Hallfredsson, Dk. 64 Finnbogason, Dk. 84 Saevarsson (İzlanda)

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MAÇTAN DAKİKALAR

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında İzlanda'yı 2-1 yenen Hırvatistan, lider olarak son 16 turuna yükseldi.



Grupta yaptığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Hırvatistan son 16 turunda, C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Danimarka ile karşılaşacak. Grupta 1 puan toplayan İzlanda ise organizasyona veda etti.



Hırvatistan'ın yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktığı maçın ilk yarısında İzlanda daha etkili bir performans ortaya koyarken, takımlar skoru değiştirmeyi başaramadı ve soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi.



53. dakikada Hırvatistan 1-0 öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Pivaric'in vuruşunda savunmadan sekten top penaltı noktasında bulunan Badelj'in önüne düştü. Bu futbolcu gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.



75. dakikada Gylfi Sigurdsson'un yaptığı vuruşta hakem Lahoz, Lovren'in ceza sahasında topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi. 76. dakikada penaltıyı kullanan Gylfi Sigurdsson meşin yuvarlağı ağlara göndererek, skoru 1-1 yaptı.



90. dakikada Hırvatistan tekrar öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Perisic'in yaptığı vuruşta, top kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-2 Hırvatistan, karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.