İzlanda maçı biletleri 1 saatte tükendi

A Milli Takımımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İzlanda ile Eskişehir’de oynayacağı tarihi maçın biletleri satışa çıktığı andan itibaren bir saat içinde bitti. 6 Ekim 2017 Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri büyük ilgi gördü.

Sabah saat 10.00’da TFF’nin taraftarkulubu.tff.org sitesinden satışa çıkan biletler adeta kapışıldı.

Yaklaşık 100 bin üyesi bulunan Milli Takım Taraftar Kulübü Üyeleri, biletlere hücum ederken; biletlerin satışa çıkmasından bir saat sonra TFF resmi internet sitesinden biletlerin tükendiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan teşekkür açıklamasında “Biletlere gösterilen ilgiden dolayı tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz” denildi.

33 bin taraftarın 6 Ekim’de oynayacağımız maçta da İzlanda karşısında mutlak galibiyete ihtiyacı olan Milli Takım’ın en önemli itici gücü olması bekleniyor.

Finlandiya - Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

A Milli Takımımızın Finlandiya ile 9 Ekim 2017 Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçının misafir tribün öncelikli bilet satışı Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Finlandiya'nın Turku kentindeki Veritas Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşma için Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri'nin öncelikli bilet satın alma hakkı 14 Eylül Perşembe gününe kadar devam edecek. Taraftar Kulübü için genel bilet satışı ise yine 14 Eylül Perşembe günü başlayacak.

Yurt içinden satın alınan biletler, kargo ile; yurt dışından satın alınan biletler ise "Yurt dışı teslimat noktası" seçeneği ile futbolseverlere ulaştırılacak. Yurt dışı teslimat noktasını önümüzdeki günlerde www.tff.org ve https://taraftarkulubu.tff.org sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Maçın bilet satışı, internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşecek.

Finlandiya-Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatı 85 TL olarak belirlendi.